Els Quadrells va recuperar la seva Festa Major amb una proposta innovadora impulsada per joves
Redacció
Els Quadrells
Els Quadrells de la Molsosa va recuperar la seva festa major amb una proposta innovadora i original impulsada pel jovent, que la va integrar amb la tercera edició del microfestival Bos(o)Sonor. En una de les propostes, el professor de geografia i gran divulgador de temes relacionats amb el bosc i el medi ambient, Martí Boada hi va fer una classe magistral, sota una coberta de roures centenaris i va convidar al públic a descobrir i integrar-se en aquest entorn natural. Amb el sopar popular, la veu i les cançons d’Ana Rossi van omplir l’era dels Quadrells d’una atmosfera càlida.
