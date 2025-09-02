Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els Quadrells va recuperar la seva Festa Major amb una proposta innovadora impulsada per joves / Albert Obradors

Redacció

Els Quadrells

Els Quadrells de la Molsosa va recuperar la seva festa major amb una proposta innovadora i original impulsada pel jovent, que la va integrar amb la tercera edició del microfestival Bos(o)Sonor. En una de les propostes, el professor de geografia i gran divulgador de temes relacionats amb el bosc i el medi ambient, Martí Boada hi va fer una classe magistral, sota una coberta de roures centenaris i va convidar al públic a descobrir i integrar-se en aquest entorn natural. Amb el sopar popular, la veu i les cançons d’Ana Rossi van omplir l’era dels Quadrells d’una atmosfera càlida.

