L'escola rural de Sant Climenç, de Pinell de Solsonès, també tindrà escola bressol
Juntament amb l'escola rural d'Ardèvol, serà un dels únics nuclis rurals de la comarca que ofereix una línia educativa completa
Per a aquest curs hi ha una desena de matriculats, tres dels quals estrenaran l'escola bressol
L'escola rural de Sant Climenç, un dels nuclis de Pinell de Solsonès, amplia la seva oferta educativa a partir d'aquest curs amb la posada en marxa d'una escola bressol. Fins ara, el centre incloïa tots els cursos d'educació infantil i primària, per a infants d'entre 3 i 10 anys. La incorporació de l'escola bressol permetrà també la matriculació d'infants d'entre 0 i 3 anys. Amb aquest pas endavant, el centre de Sant Climent serà, juntament amb l'escola d'Ardèvol, dels pocs nuclis rurals de la comarca en oferir una línia educativa completa.
La implementació de l'escola bressol, com asseguren fonts consistorials, ha estat motivada per la demanda creixent de les famílies que viuen al territori, que reclamaven «un servei proper i de qualitat» per poder «conciliar la vida familiar i laboral sense haver-se de desplaçar a altres municipis». L'Ajuntament espera que aquesta ampliació del servei educatiu contribueixi a reforçar l'arrelament de les famílies joves al municipi i, així, es posi fre al despoblament de les zones rurals.
Per al nou curs escolar, al centre de Sant Climenç hi ha matriculats una desena de nens i nenes d'entre 0 i 10 anys. Com ha detallat l'alcalde de Pinell, Benjamí Puig, la nova escola bressol serà estrenada amb tres infants, una arrencada del nou servei que valora de forma molt positiva.
A tan sols una setmana de la tornada a les aules, està previst que els infants d'entre 0 i 3 anys comparteixin espais i alguns projectes amb els matriculats d'educació infantil i primària. D'aquesta manera, es mantindrà «l’esperit de proximitat i comunitat que caracteritza el centre» i fomentarà la cooperació entre alumnes de diferents edats, una dinàmica habitual en escoles petites com aquestes.
Amb aquest pas, l'Ajuntament de Pinell celebra que Sant Climenç ha esdevingut un dels pocs nuclis rurals de la comarca que ofereix una línia educativa completa des dels primers mesos de vida fins al final de l’etapa de primària, com també ho fa, per exemple, l'escola rural d'Ardèvol, ubicada al municipi de Pinós.
L’ampliació ha estat possible gràcies a la col·laboració entre l'Ajuntament de Pinell de Solsonès i el Departament d’Educació, que l'han fet possible. A més, destaquen que no només suposarà una millora pel que fa a la conciliació de les famílies i l'educació dels infants, sinó que també permetrà ampliar la plantilla del centre i, per tant, es crearan nous llocs de treball.
- Un Castell de Focs de festa major amb més gentada que exclamacions d’entusiasme
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- La Diputació presentarà a la Generalitat una proposta d’ampliació del parc natural de Sant Llorenç
- Una substància irritant provoca tos i malestar entre el públic del carrer Sallent a la Festa Major de Manresa
- Igualada i Manresa seran punts de trobada d'una nova plataforma de cites ràpides en català per buscar l’amor de proximitat
- Presó provisional per a l'home que va apunyalar i llançar per la finestra la seva dona a Manresa
- Segona nit conflictiva a la Plaça Sant Ignasi durant la Festa Major: una baralla per drogues amb dos ferits
- Doctor Prats juga amb l'autotune en un concert guanyat a la segona cançó