Sant Llorenç se sent indefens davant les recurrents aturades del senyal telefònic i de televisió
L’Ajuntament lamenta que des de l’apagada general del passat abril les interrupcions del senyal de televisió han anat a l'alça
L’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys alça la veu davant les constants aturades de cobertura mòbil, un problema pendent de solucionar a la Vall de Lord des de fa anys, al qual recentment també se li han sumat les aturades del senyal de televisió que, algunes vegades, han arribat a allargar-se durant hores. Fonts consistorials asseguren que des de l’apagada general del passat mes d’abril el servei de cobertura mòbil de la majoria de les companyies que operen a la zona «ha empitjorat de forma substancial», de la mateixa manera que les incidències tenen un major abast.
Cada cop que hi ha una incidència al municipi piteu, l’Ajuntament ho posa en coneixement de la Generalitat per tal que es pugui restablir el servei com més aviat millor. «No és admissible» que hi hagi incidències «més de tres cops en una mateixa setmana», manifesten fonts consistorials a través d’un comunicat. Davant d’aquesta situació asseguren que els veïns se senten «indefensos davant les successives parades del senyal».
«Tot i que molts veïns i diferents institucions hem fet queixes sobre aquest problema, la situació continua igual o pitjor», lamenta l’Ajuntament. Segons el seu parer, la incapacitat de posar-hi una solució efectiva i definitiva la veuen com «una altra de les faltes de respecte cap a aquells que vivim a la muntanya i en entorns rurals; mereixem ser tractats amb iguals condicions que els que viuen a la ciutat», subratllen.
Retirada de cablejat en desús
Després que aquest juny Regió7 es fes ressò de la reclamació de l’alcalde Francesc Riu, en què demanava a Telefònica que retirés la instal·lació que ja no s’utilitza al municipi per evitar els robatoris de cablejat, assegura que l’empresa distribuïdora encara no ho ha fet. Consultades per aquest diari, fonts de Telefònica van explicar que «es prioritzaria en la mesura del possible» la seva retirada. Malgrat això, el consistori encara resta a l’espera que es dugui a terme l’actuació.
Reivindicació de més suport al món rural
L’Ajuntament del municipi piteu ha aprofitat l’ocasió per reivindicar la necessitat que les administracions superiors ofereixin un major suport al món rural. Les recurrents aturades al servei de telefonia mòbil i, des de fa uns mesos també de televisió, és un problema que porta cua des de fa anys i encara no s’hi ha trobat una solució efectiva.
Tot i això, fonts consistorials recorden que hi ha altres grans punts a millorar al territori, com ara les mancances pel que fa al transport públic, especialment als municipis petits que queden allunyats de grans ciutats i la manca d’habitatge. A Sant Llorenç de Morunys, com també a la Coma i la Pedra i Guixers, hi ha una escassa oferta residencial a causa, sobretot, a la presència de segones residències.
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- Un home apunyala i llança la seva dona per la finestra en plena Festa Major de Manresa
- Ajuntament de Bagà: 'resulta que els autocaravanistes son nets i respectuosos; els ampliarem els serveis
- Un Castell de Focs de festa major amb més gentada que exclamacions d’entusiasme
- Amenaça el públic de la sessió de DJ del carrer Sallent amb una eina metàl·lica i acaba detingut
- Segona nit conflictiva a la Plaça Sant Ignasi durant la Festa Major: una baralla per drogues amb dos ferits
- La Diputació presentarà a la Generalitat una proposta d’ampliació del parc natural de Sant Llorenç
- Preocupació ciutadana a Manresa per la proliferació d’un mini escarabat