Un tiet dels germans Márquez detingut per un cas d'assassinat que s'instrueix a Solsona
El contrabandista Joan Coromina va ser abatut per un sicari presumptament contractat pel grup criminal, del qual formaria part el familiar dels pilots de motociclisme
El jutjat de primera instància i instrucció número 1 de Solsona instrueix un cas d'assassinat al contrabandista Joan Coromina Estany, de 61 anys, que va tenir lloc l'any 2022 i pel qual aquest dimarts al matí s'han practicat tres detencions en diferents punts de Catalunya, segons han confirmat els Mossos a aquest diari. Tal com avança El Mundo, es tractaria d'un tiet dels germans Marc i Àlex Márquez, un comandant de la Guàrdia Civil i el responsable d'un taller mecànic a Lleida.
L'assassinat va tenir lloc l'any 2022 en un terreny rural de Baronia de Rialb, on Coromina es trobava passejant quan va ser abatut presumptament per un sicari contractat pel grup criminal del qual formaria part el familiar dels pilots de motociclisme. Des del primer moment, la policia va valorar la possibilitat que es tractés d'una revenja o d'un cas relacionat amb les maniobres empresarials de Coromines, que movia grans quantitats de diners i a qui les autoritats policials feia temps que tenien en el punt de mira per la seves activitats il·legals amb el contraban, segons informa El Mundo.
El projectil que li va llevar la vida va ser durant anys l'única pista que tenia la policia, explica El Mundo en el citat article. Tres anys i mig després d'un treball investigació a partir de testimonis i cribratge a través de les antenes de telefonia mòbil, els agents han detingut aquest dimarts tres homes com principals implicats en l'assassinat. Segons informa El Mundo, el familiar de Márquez, veí de Cervera (Lleida), era considerat com la persona més propera al mort dels tres detinguts.
