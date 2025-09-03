La detenció del tiet dels germans Márquez reobre tres anys després l'assassinat d'un home d'Oliana
La víctima, Joan Coromina Estany, era natural del municipi alt-urgellenc i tenia forts vincles a Andorra, on se l'havia relacionat amb el contraban
El familiar dels motociclistes i un comandant retirat de la Guàrdia Civil no han volgut declarar aquest dimecres davant dels Mossos
La detenció de tres persones presumptament relacionades amb un assassinat que hi va haver el 25 de gener del 2022 a Baronia de Rialb (la Noguera), entre els quals hi hauria un tiet dels germans Marc i Àlex Márquez ha reobert tres anys després un cas que va commocionar Oliana. La víctima, Joan Coromina Estany, era originari d'aquest municipi de l'Alt Urgell, tot i que no estava empadronat al poble des de feia alguns anys i tenia la residència familiar a Cervera. Juntament amb el familiar de Màrquez, R.A. C., es va detenir a F.G.P., comandant retirat de la Guàrdia Civil, i a N.G.B., amo d’un taller mecànic a Lleida.
Des del primer moment, la principal hipòtesi va ser la d’un crim per venjança, possiblement relacionat amb els negocis il·legals de Coromina, que durant un temps va estar vinculat al contraban entre Andorra i Espanya i que en els darrers anys tenia una activitat de compra-venda de terrenys. Els tres detinguts declararan aquest dijous davant el jutge de Solsona, però a les sales de Justícia de Lleida, ja que la seu judicial de la capital solsonina no té les condicions per atendre tres detinguts al mateix temps.
Els Mossos han interrogat els detinguts aquest dimecres i han efectuat un registre a la seu d'una joieria de Cervera. El comandant retirat de la Guàrdia Civil acusat d’assassinar un suposat contrabandista el gener de 2022 i el familiar del pilot Marc Márquez també detingut pel crim s’han acollit al seu dret a no declarar davant dels Mossos d’Esquadra. Segons han informat a l’agència EFE fonts jurídiques, tots dos havien de ser interrogats a la comissaria de Cervera (Lleida) dels Mossos d’Esquadra, juntament amb un tercer detingut, el propietari d’un taller mecànic de Lleida.
El comandant en la reserva presumptament implicat en el crim, de 63 anys, va ser arrestat per Afers Interns de la Guàrdia Civil acusat d’un delicte d’assassinat i un altre de revelació de secrets.
L'assassinat va tenir lloc en una zona boscosa de difícil accés de la Baronia de Rialb, on Coromina passejava quan va ser abatut, presumptament, per un sicari contractat pel grup criminal del qual formaria part el familiar dels pilots de motociclisme. El tret hauria sortit des d’un rifle, des d'una distància significativa, uns 100 metres, i hauria impactat al pit de la víctima, a la zona del cor.
Va ser un operari que treballava per a la víctima qui va trobar el cadàver d’aquest home de 61 anys. Ja en un primer moment es va saber que la mort li havia causat un tret. Després de ser alertats, els Mossos d’Esquadra es van desplaçar al lloc dels fets. També hi van anar efectius del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), que només van poder certificar la mort de la víctima.
El projectil que li va llevar la vida va ser, durant anys, l'única pista que tenia la policia, que des del primer moment van descartar un possible accident o el suïcidi i van centrar-se en la hipòtesi d’una revenja o homicidi per encàrrec. Tres anys i mig més tard, després d'un treball investigació a partir de testimonis i d'un cribratge del senyal de les antenes de telefonia mòbil, una operació conjunta dels Mossos i la Guàrdia Civil ha permès detenir, aquesta setmana, tres homes com principals implicats en l'assassinat.
Entre els tres detinguts, el familiar de Márquez, veí de Cervera, com els pilots, era considerat com la persona més propera al mort. Els altres dos detinguts serien un comandant, retirat, de la Guàrdia Civil i un responsable d'un taller mecànic de Lleida.
Està previst que els tres detinguts prestin declaració aquest dijous davant el titular del Jutjat d'Instrucció 1 de Solsona.
Coromina residia amb la seva dona a Cervera. Se'l coneixia per negocis que movien molts diners, entre d'altres la compravenda de finques i immobles a la zona. Les seves activitats estaven en el punt de mira de les autoritats quan va ser assassinat, el gener del 2022.
