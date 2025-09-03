El Solsonès aposta per un model turístic sostenible i reposat
Les cases de turisme rural i les visites guiades han tingut una alta demanda aquest estiu
«La tranquil·litat que ofereix el Solsonès és el nostre punt més fort i el que atrau a més visitants», assegura el conseller comarcal de Turisme, Xavier Vilalta. Després d'un estiu que hostalers i restauradors valoren positivament, tot i que encara esperen un darrer pic de feina aquest cap de setmana per la Festa Major de Solsona, Vilalta celebra els bons resultats que està donant el «model de turisme sostenible i reposat» actual. «No volem un turisme de massa, però ens podem obrir a nous públics», assegura.
Aquest estiu, les cases de turisme rural han tingut una alta ocupació, com també les visites turístiques que es fan a Solsona i la resta de la comarca, celebra el conseller. Com afegeix, les propostes que més triomfen són aquelles relacionades amb la natura, com ara les rutes de BTT i senderisme, o bé aquelles que permeten conèixer l’ampli patrimoni històric del Solsonès. En aquest cas, la capital és la que sol atraure més visitants.
Per potenciar encara més el sector, es preveu apostar pel turisme familiar i de natura, especialment als municipis de la Vall de Lord, i dissenyar iniciatives que permetin treure més profit de les rutes GR7, que travessen tota la península passant pel Solsonès. A banda, optaran per recuperar camins tradicionals del Pirineu com la coneguda «Ruta de la Sal», que connecta Cardona amb la Cerdanya, passant també pel Solsonès.
Vilalta destaca la importància de mantenir-se fidels a aquest model turístic relaxat i sostenible. La meta, com explica, és continuar atraient un tipus de turista que sàpiga apreciar el patrimoni natural de la comarca, el respecti i el gaudeixi. Segons el seu parer, optar per un turisme més massiu faria desaparèixer tranquil·litat que tant aprecia el visitant.
- Un Castell de Focs de festa major amb més gentada que exclamacions d’entusiasme
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- La Diputació presentarà a la Generalitat una proposta d’ampliació del parc natural de Sant Llorenç
- Una substància irritant provoca tos i malestar entre el públic del carrer Sallent a la Festa Major de Manresa
- Igualada i Manresa seran punts de trobada d'una nova plataforma de cites ràpides en català per buscar l’amor de proximitat
- Presó provisional per a l'home que va apunyalar i llançar per la finestra la seva dona a Manresa
- Segona nit conflictiva a la Plaça Sant Ignasi durant la Festa Major: una baralla per drogues amb dos ferits
- Doctor Prats juga amb l'autotune en un concert guanyat a la segona cançó