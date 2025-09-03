El tiet dels germans Márquez detingut per un cas d'assassinat passarà dijous a disposició judicial a Lleida
La investigació del cas es porta des dels Jutjats de Solsona en ser la seu del partit judicial on va tenir lloc el crim, a Baronia de Rialb
Els tres detinguts pel cas de l'assassinat del contrabandista Joan Coromina Estany l'any 2022 a Baronia de Rialb (la Noguera) passaran demà a disposició judicial a l'Audiència Provincial de Lleida. Així ho han confirmat els Mossos l'endemà de la detenció de tres persones com a presumptes responsables del crim, entre els quals es troben un tiet dels germans Marc i Àlex Márquez, un comandant de la Guàrdia Civil i el responsable d'un taller mecànic a Lleida, segons va avançar dimarts El Mundo.
La investigació del cas, que s'instrueix al jutjat de Solsona tenint en compte que el municipi on va tenir lloc el crim pertany al seu partit judicial, ha permès recopilar prou pistes per detenir tres persones que estarien implicades en l'assassinat. Segons informa El Mundo, el familiar de Márquez, veí de Cervera (Lleida), era considerat com la persona més propera al mort dels tres detinguts.
L'assassinat va tenir lloc l'any 2022 en un terreny rural de Baronia de Rialb, on Coromina es trobava passejant quan va ser abatut presumptament per un sicari contractat pel grup criminal del qual formaria part el familiar dels pilots de motociclisme.
Des del primer moment, la policia va valorar la possibilitat que es tractés d'una revenja o d'un cas relacionat amb les maniobres empresarials de Coromines, que movia grans quantitats de diners i a qui les autoritats policials feia temps que tenien en el punt de mira per les seves activitats il·legals amb el contraban a Andorra, segons informava ahir El Mundo.
