El 35è Aplec del Castellvell de Solsona acollirà un debat sobre la situació de la cultura als Països Catalans
Hi intervindran el cantautor Cesk Freixas, l’escriptora Roser Vernet i La Mare Cultural i la taula rodona anirà precedida de la tradicional pujada de l'estelada
Redacció
El cantautor Cesk Freixas, l’escriptora Roser Vernet i La Mare Cultural participaran en una taula rodona sobre el present i el futur de la cultura als Països Catalans, i el paper que aquesta juga en la vertebració del poble català. Aquest serà l'acte principal del 35è Aplec independentista del Castellvell, que se celebrarà el pròxim dimecres, 10 de setembre.
Segons assegura l'organització, "en una nació ocupada com la nostra, des de sempre, la cultura ha sigut una trinxera de primera línia a l’hora de preservar la llengua i la identitat davant els atacs homogeneïtzadors dels Estats espanyol i francès, que busquen esborrar-nos del mapa. Des d’aquella feta amb naturalitat, que no porta la reivindicació com a bandera, però que genera normalització, fins aquella més combativa. Arreu dels Països Catalans la cultura ha estat, és i serà una eina de resistència i de cohesió social, sovint amb força dificultats, i afronta vells i nous reptes per seguir fent aquesta tasca".
La programació completa del 35è Aplec Independentista del Castellvell és la següent:
- 17:00 Pujada de l’estelada des de la font del Passeig fins al Castellvell
- 17:30 Taula rodona “Construint els Països Catalans des de la cultura”, amb Cesk Freixas (cantautor), Roser Vernet (escriptora) i La Mare Cultural.
- Hi haurà també una activitat infantil i parada de La Barraca, la llibreria ambulant del Pirineu.
- En acabat hi haurà un parlament de l’entitat Foreing Friends of Catalonia, i es clourà l’acte amb el Cant dels Segadors, un berenar popular i una ballada dels Gegants de Bertrans.
En cas de pluja l’acte es faria a la Sala Cultural de l’Ajuntament.
L'aplec ha estat organitzat pel Casal Popular al Fura, Òmnium Solsonès, ANC Solsona i Arran Solsonès. A més, hi han col·laborat els ajuntaments de Solsona i d’Olius.
