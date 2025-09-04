Envien a presó provisional el tiet dels germans Márquez pel cas d'assassinat d'un home a Oliana
El familiar dels pilots està acusat d'un delicte d'homicidi juntament amb un comandant retirat de la Guàrdia Civil i un amo d'un taller mecànic de Lleida
El jutge de Solsona ha acordat la presó provisional comunicada i sense fiança pels tres detinguts presumptament relacionats amb l'assassinat que hi va haver el 25 de gener del 2022 a Baronia de Rialb (la Noguera), entre els quals hi ha un tiet dels germans Marc i Àlex Márquez. Al familiar dels pilots, R.A. C., se l'acusa d'un delicte d'homicidi, juntament amb F.G.P, un comandant retirat de la Guàrdia Civil, i N.G.B., amo d’un taller mecànic a Lleida, per a qui també s'ha acordat la mesura cautelar.
Des del primer moment, la principal hipòtesi va ser la d’un crim per venjança, possiblement relacionat amb els negocis il·legals de Coromina, que durant un temps va estar vinculat al contraban entre Andorra i Espanya i que en els darrers anys tenia una activitat de compra-venda de terrenys. Els tres detinguts han declarat aquest dijous davant el jutge de Solsona, però a les sales de Justícia de Lleida, ja que la seu judicial de la capital solsonina no té les condicions per atendre tres detinguts al mateix temps.
Els Mossos van interrogar els detinguts aquest dimecres i van efectuar un registre a la seu d'una joieria de Cervera. El comandant retirat de la Guàrdia Civil acusat pel cas i el familiar del pilot Marc Márquez també detingut pel crim es van acollir al seu dret a no declarar davant dels Mossos d’Esquadra.
L'assassinat va tenir lloc en una zona boscosa de difícil accés de la Baronia de Rialb, on Coromina passejava quan va ser abatut, presumptament, per un sicari contractat pel grup criminal del qual formaria part el familiar dels pilots de motociclisme. El tret hauria sortit des d’un rifle, des d'una distància significativa, uns 100 metres, i hauria impactat al pit de la víctima, a la zona del cor.
- Gir a la jubilació anticipada: la Seguretat Social recorre a les 'cotitzacions a l'ombra
- L'abat de Montserrat, Manel Gasch: «El català és un idioma que representa una cultura que forma part intrínseca de la UE»
- Un tiet dels germans Márquez detingut per un cas d'assassinat que s'instrueix a Solsona
- La detenció del tiet dels germans Márquez reobre tres anys després l'assassinat d'un home d'Oliana
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l’heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- José Elías revela l'error imperdonable que mai no tolera en un treballador: 'No em serveix
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- Matrimonis falsos amb documents robats a dones catalanes: cancel·len 18 inscripcions i detenen 15 persones