La Festa Major de Solsona tindrà Punt Lila les nits del 8 i el 10 de setembre

El servei per prevenir violències masclistes, sexuals i LGBTIfòbiques funcionarà de matinada

Un concert jove a la sala polivalent de Solsona

Un concert jove a la sala polivalent de Solsona / Resol

Redacció

Solsona

Un any més, per la Festa Major de Solsona hi haurà un dispositiu d’atenció, prevenció i visibilització de violències masclistes, sexuals i LGBTIfòbiques. Concretament, s’instal·larà un Punt Lila a la plaça del Camp el dia 8 de setembre i un altre a la taquilla de la sala polivalent el dia 10.

Ambdós dies aquest servei funcionarà durant la matinada per donar cobertura als moments d’oci nocturn. Dilluns d’una a cinc, coincidint amb el Barramiau i el concert de Strombers i Brou Musical, hi haurà una parada a la plaça del Camp, si bé es disposarà d’un altre espai municipal per a l’acompanyament en cas de possibles agressions. Dimecres, durant les actuacions d’Els Catarres, La Quinta i DJ Surda, l’atenció es farà d’una a sis a la sala polivalent.

El Punt Lila és una iniciativa de la regidoria de Feminismes amb el suport del SIAD del Solsonès. Serà gestionat per l’Associació Antisida de Lleida i funcionarà igual que l’any passat. Un total de 192 persones van ser ateses, en matèria informativa i de sensibilització, entre les dues nits de concerts joves de la darrera Festa Major, sense que es registrés cap denúncia per agressió.

