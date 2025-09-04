La Festa Major de Solsona tindrà Punt Lila les nits del 8 i el 10 de setembre
El servei per prevenir violències masclistes, sexuals i LGBTIfòbiques funcionarà de matinada
Redacció
Un any més, per la Festa Major de Solsona hi haurà un dispositiu d’atenció, prevenció i visibilització de violències masclistes, sexuals i LGBTIfòbiques. Concretament, s’instal·larà un Punt Lila a la plaça del Camp el dia 8 de setembre i un altre a la taquilla de la sala polivalent el dia 10.
Ambdós dies aquest servei funcionarà durant la matinada per donar cobertura als moments d’oci nocturn. Dilluns d’una a cinc, coincidint amb el Barramiau i el concert de Strombers i Brou Musical, hi haurà una parada a la plaça del Camp, si bé es disposarà d’un altre espai municipal per a l’acompanyament en cas de possibles agressions. Dimecres, durant les actuacions d’Els Catarres, La Quinta i DJ Surda, l’atenció es farà d’una a sis a la sala polivalent.
El Punt Lila és una iniciativa de la regidoria de Feminismes amb el suport del SIAD del Solsonès. Serà gestionat per l’Associació Antisida de Lleida i funcionarà igual que l’any passat. Un total de 192 persones van ser ateses, en matèria informativa i de sensibilització, entre les dues nits de concerts joves de la darrera Festa Major, sense que es registrés cap denúncia per agressió.
- Gir a la jubilació anticipada: la Seguretat Social recorre a les 'cotitzacions a l'ombra
- Un tiet dels germans Márquez detingut per un cas d'assassinat que s'instrueix a Solsona
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- Matrimonis falsos amb documents robats a dones catalanes: cancel·len 18 inscripcions i detenen 15 persones
- La detenció del tiet dels germans Márquez reobre tres anys després l'assassinat d'un home d'Oliana
- Igualada i Manresa seran punts de trobada d'una nova plataforma de cites ràpides en català per buscar l’amor de proximitat
- El Berguedà omple cases rurals, la Cerdanya punxa en restauració
- L'abat de Montserrat, Manel Gasch: «El català és un idioma que representa una cultura que forma part intrínseca de la UE»