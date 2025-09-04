Veïns de la Cissa insten l’Ajuntament a resoldre el problema amb la serradora
Es queixen que les molèsties sonores i de brutícia continuen afectant-los i lamenten que el consistori no hagi donat resposta a tres de les seves instàncies
Veïns de la urbanització de la Cissa de Solsona reclamen una reunió urgent amb l’Ajuntament per acabar d’una vegada per totes amb les molèsties que els ocasiona la serradora ubicada en aquesta mateixa zona de la ciutat. Els veïns es queixen que l’activitat de l’empresa Fustes Jané els causa molèsties sonores i, a més, el vent sol transportar pols i trossos d’escorça fins als seus immobles. Els problemes, com manifesten els veïns, van començar fa més de dos anys i, en aquest sentit, asseguren que «ja fa massa temps que duren» i volen una solució «ja».
Totes tres parts (veïns, empresa i Ajuntament) es van reunir el novembre del passat 2023 per compartir les seves posicions i trobar una possible solució al problema. Malgrat això, i després d’haver presentat una sèrie d’instàncies, tres de les quals encara estan pendents de respondre per part del consistori, lamenten que no els està mantenint informats i temen que la situació es troba lluny de resoldre’s.
Consultades per aquest diari, fonts de l’Ajuntament asseguren que les darreres instàncies encara no han estat contestades perquè estan pendents que s'enllesteixin uns informes tècnics que haurien de sonar una solució satisfactòria al problema.
Com va publicar aquest diari el mes de febrer, alguns dels afectats van decidir fer un sondeig entre els veïns de la Cissa a finals de 2023 i van aconseguir fins a una vuitantena de firmes. Les principals queixes són les molèsties sonores que causa la maquinària de l’empresa, el fet que a vegades treballen fora de l’horari establert i que les serradures i restes d’escorça que hi sol haver a l’aire lliure són transportades pel vent i arriben als habitatges de la vora, causant embussos en els desguassos i embrutant les seves terrasses i piscines.
