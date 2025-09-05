El Consell del Solsonès nega que els pirates hagin demanat diners per resoldre el ciberatac
Després de deu dies de l’incident, es continua treballant per recuperar les dades i restablir la normalitat
L’ens assegura que l’atac no ha afectat dades de la ciutadania
Després de 10 dies que el Consell Comarcal del Solsonès fos víctima d’un atac informàtic «greu» que afecta el seu servidor principal, encara continua treballant per resoldre la incidència i restablir la normalitat. La intrusió de tipus ransomware per part de pirates ha vulnerat els arxius emmagatzemats en el sistema, però com detallen fonts de l’ens comarcal, de moment «no ha afectat la ciutadania». A banda, asseguren que el consell no ha rebut cap oferta de rescat econòmic per part dels atacants informàtics a canvi de recuperar les dades afectades.
Els atacs de ransomware, o programari de segrest, són un tipus de delicte en què els ciberdelinqüents infecten un sistema informàtic, xifren les seves dades i, posteriorment, demanen un rescat econòmic per a desxifrar-les i, per tant, retornar-les, com recull l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Malgrat això, en declaracions per aquest diari, la presidenta del consell Claustre Sunyer nega que l'ens hagi rebut cap rescat i assegura que en cas de rebre'l tampoc es pagaria.
A conseqüència de l'incident, el consell ja va informar que la ciutadania podria patir retards i molèsties pel que fa a la tramitació de gestions administratives. Mentre no es restableix la normalitat, aquests procediments s'estan fent de forma manual, però fonts de l'ens asseguren que es garantirà i es mantindrà l'atenció a totes les persones.
L’atac informàtic va tenir lloc el passat dilluns 25 d’agost, al voltant de les 9 h del matí. De forma immediata, el Consell Comarcal del Solsonès ho va denunciar als Mossos d’Esquadra, que van iniciar una investigació per esbrinar qui hi ha darrere de l’atac, així com la finalitat que persegueix. A banda, també ho van posar en coneixement de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) i l’Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).
Malgrat que l’ens assegura que les dades de la ciutadania no estan en perill, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades adverteix que particulars, empreses, i entitats siguin cautelosos i vagin previnguts davant un hipotètic ús estrany de les seves dades. En cas que es detecti, cal que es comuniqui de manera urgent al Consell Comarcal del Solsonès, de manera telefònica o presencial.
L'ens lamenta les molèsties que està ocasionant aquest incident inesperat i aprofita per agrair la comprensió i la col·laboració de la ciutadania.
