Joventut solsonina confecciona el seu programa amb Strombers i Catarres com a principal reclam
L’entitat del jovent solsoní ha organitzat actes de festa major amb sopars i concerts populars, alguns dels quals amb entrades exhaurides
Joventut solsonina, l’entitat de joves del municipi ha organitzat el seu programa de festa major amb una desena d’activitats per tal que la festa arribi a tots els públics.
El tret de sortida d’aquests actes pensats per i per a joves serà aquest diumenge dia 7 amb el sopar popular que tindrà lloc a les 10 de la nit a la plaça Major, després del castell de focs. Ben sopat, a les 11 de la nit començarà la Capta de Geganters amb els gegants joves, que també comptarà amb l’amenització de Trinxaranga. La cirereta de la nit arribarà amb el concert de The Velcros que es farà a la plaça Major després de la Capta.
El dilluns 8 de setembre també es farà un sopar popular a les 9 de la nit a la plaça del Camp. A 2/4 de 10 començarà l’actuació de Marc Anglarill que serà la prèvia al XIIIè Barramiau, que començarà a 2/4 d’11 de la nit i consistirà en una cercavila amb Trinxaranga que recorrerà els bars, carrers i places del municipi. A la 1 de la matinada la plaça del camp acollirà el concert de Strombers i també el del grup Brou Musical.
L’endemà la jornada organitzada pels joves de la capital del Solsonès serà la més tranquil·la i es farà a les 6 de la tarda el XIVè concurs de músics al carrer, una forma de promocionar el talent del territori aprofitant l’impuls i els visitants que la Festa Major de Solsona porta a la ciutat. L’acte tindrà lloc a la plaça del Camp.
El dimecres 10 de setembre serà el colofó final de la festa major dels joves de Solsona. A 2/4 de 12 de la nit està previst fer una pujada conjunta cap al concert amb la xaranga Tocabemolls des de la plaça Major. A 2/4 d’1 de la nit començarà el concert de Catarres, La Quinta i DJ Surda a la plaça Polivalent. Les entrades d’aquest esdeveniment estan exhaurides i no se’n vendran més a taquilla, tal com ha informat l’entitat Joventut solsonina a través de les seves xarxes socials.
