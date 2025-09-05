Les figures de la imatgeria festiva solsonina lluiran els seus balls per festa major
Els ballets tradicionals són un gran reclam festiu per a veïns de Solsona i visitants per la seva autenticitat
Les cercaviles i els ballets tornaran a lluir amb la màxima esplendor i els ossos, els cavallets, el drac, els nans, els balls de bastons, l’àliga i els gegants acapararan les mirades de petits i grans. De fet, els ballets tradicionals són l’acte principal de la Festa Major de Solsona i a partir del qual s’articula la resta de la programació festiva.
La primera sessió de ballets tradicionals tindrà lloc el dilluns al matí, després de la missa concelebrada que començarà a les 11. La plaça Major acollirà la salutació de la pubilla i l’hereu de Solsona 2025, acompanyats de la donzella i el fadrí, i seguidament es faran els ballets tradicionals. La Cobla Juvenil Ciutat de Solsona interpretarà música dels ossos, cavallets, drac, nans, ball de bastons, àliga i gegants. A continuació es farà la Tronada preparada pels Trabucaires de Solsona i esclat dels mascles per fer la pujada fins a l’Ajuntament, on tindrà lloc la ballada final.
A les 6 de la tarda es farà la baixada de la corporació municipal cap a la catedral, acompanyada per la mateixa comitiva del matí.
L’endemà al migdia es repetirà la fórmula de ballets tradicionals de les figures de la imatgeria festiva de Solsona amb la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona. A continuació, la plaça Major acollirà la Tronada que haurà posat a punt el grup de Trabucaires de Solsona i esclat dels mascles per fer la posterior pujada a l’Ajuntament per fer la ballada final.
El mateix dimarts a 2/4 de 6 de la tarda a la plaça del Consell Comarcal es farà el concert de la cobla a càrrec de l’orquestra Montgrins. A 2/7 de 8 del vespre a la plaça Major tindrà lloc la ballada de sardanes interpretades per la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona i la Cobla Montgrins. A les 11 de la nit la sala polivalent acollirà el ball de festa major amb la mateixa orquestra.
