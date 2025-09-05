Solsona es vesteix de gala durant una setmana per la festa major
El folklore i els actes tradicionals són parts inseparables d’una de les celebracions més potents del calendari de la capital del Solsonès, que comença diumenge i s’allargà fins a la diada
A Solsona ja s’hi respira l’ambient festiu de Festa Major, a partir de diumenge comença de forma oficial la programació dels actes, però des d’avui hi ha actes previs que serveixen com a esclafament pels set dies farcits de propostes lúdiques, musicals, de cultura popular, esportives i també de devoció religiosa a la patrona de la ciutat, la Mare de Déu del Claustre.
El folklore i els actes tradicionals són parts inseparables de l’esperit de la Festa Major de Solsona des dels seus inicis. Aquesta serà la 372a edició d’una festa major que es caracteritza per la seva singularitat i fidelitat als orígens. De fet, aquest 2025 fa tres-cents cinquanta anys de la primera vegada que l’Àliga de Solsona va aparèixer per ballar a la plaça amb els veïns de la ciutat i visitants.
El tret de sortida es farà diumenge a les 12 del migdia amb una trabucada a càrrec del Sr. Josep Canes Giber, Tronada a la plaça Major i salutació de l’alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert des del balcó consistorial. Des de l’ajuntament començarà el tradicional recorregut dels passacarrers amb els gegants, cavallets, bou, mulassa i drac, que comptaran amb l’acompanyament de l’orquestra Patinfanjàs i el pregoner. A les 6 de la tarda es farà l’acte de comiat del pubillatge del 2024 i la proclamació dels nous representants de Solsona per aquest any.
A la nit es farà el castell de focs al pati de l’escola Arrels II i la jornada es clourà a les 11 de la nit amb havaneres amb el grup Xató a la plaça del Camp.
Un dels actes més destacats de la jornada del dilluns seran les misses i ballets tradicionals, que es faran a la plaça Major. Hi haurà activitat al llarg de tota la jornada. A la nit serà el torn dels més joves amb el sopar popular, l’actuació del cantant solsoní Marc Anglarill, el Barramiau i el concert jove que tancarà la nit amb Strombers i Brou Musical.
El dimarts 9 de setembre es farà la Baixada des de l’ajuntament i cap a la catedral de la corporació municipal, representants de la Generalitat de Catalunya, la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, alcaldes de la comarca, els representants del pubillatge nomenats diumenge amb elements de la imatgeria de Solsona i l’acompanyament de l’Orquestra Patinfanjàs.
A les 6 de la tarda la plaça U d’octubre acollirà un espectacle de circ i clown i a les 11 a la sala polivalent es farà el ball de Festa Major amb l’orquestra Montgrins.
El dimecres la jornada començarà amb el tradicional concurs de pintura ràpida sobre Solsona i el seu entorn, els premis s’entregaran el següent divendres dia 19. A les 5 de la tarda hi ha prevista la pujada a peu al Castellvell des del passeig del Pare Claret. Un cop s’arribi es farà l’estesa de l’estelada i una xerrada amb Cesk Freixas.
A les 6 la plaça del Camp acollirà una activitat pensada pels més petits de la casa, l’espectacle familiar ‘El planeta violeta!’ a càrrec del grup musical Atrapasomnis. I a les 9 de la nit tindrà lloc l’acte institucional de la Diada nacional de Catalunya amb un discurs a càrrec de la periodista i escriptora Núria Cadenes i actuacions musicals.
L’últim dia de programació oficial de la festa començarà a 2/4 de 10 del matí amb un esmorzar popular a la plaça del Camp, acte de precedirà la clàssica Tractorada popular. D’11 a 2 del migdia hi haurà castells inflables al passeig.
