Uns veïns eviten un robatori a l'interior d'un domicili a Sant Llorenç de Morunys
En veure que dos homes intentaven trencar el vidre de la porta d'una casa del carrer dels Emprius, uns testimonis no van dubtar a alertar els Mossos d'Esquadra
Els fets seran denunciats aquest divendres per tal que la policia catalana iniciï la corresponent investigació
La col·laboració veïnal va evitar que es produís un robatori amb força a l'interior d'un domicili durant la tarda d'aquest dijous a Sant Llorenç de Morunys. Els fets es van produir pels volts de 2/4 de 7 de la tarda, quan uns veïns van veure que dos homes van entrar al jardí d'una casa del carrer dels Emprius i, tot seguit van començar a donar cops a la porta per trencar el vidre i accedir a dins de l'immoble. Com asseguren fonts consistorials, gràcies al fet que els lladres van ser enxampats per alguns veïns de la zona, el delicte va quedar en grau de temptativa i no va anar a més.
En veure que els dos homes que no identificaven amb els propietaris de l'immoble intentaven entrar al seu interior de manera forçosa, els veïns del municipi piteu no van dubtar a trucar els Mossos d'Esquadra. Com han assegurat fonts del cos, un cop els agents van arribar al lloc dels fets els lladres ja s'havien escapolit. Durant el dia d'avui està previst que els propietaris del domicili denunciïn els fets i, llavors, els Mossos obriran la corresponent investigació per aclarir-los.
L’alcalde del municipi piteu, Francesc Riu, ha detallat a aquest diari que l’intent de robatori es tractaria d’un fet aïllat, ja que darrerament no s’ha registrat cap incident similar a la zona que s’hi pugui relacionar.
Fonts consistorials recomanen als veïns que "per sentir una major tranquil·litat revisin que els seus habitatges estan tancats correctament". De la mateixa manera, recomanen que "si durant el dia noten algun moviment sospitós al municipi ho posin en coneixement de l'Ajuntament i dels Mossos d'Esquadra".
