Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Uns veïns eviten un robatori a l'interior d'un domicili a Sant Llorenç de Morunys

En veure que dos homes intentaven trencar el vidre de la porta d'una casa del carrer dels Emprius, uns testimonis no van dubtar a alertar els Mossos d'Esquadra

Els fets seran denunciats aquest divendres per tal que la policia catalana iniciï la corresponent investigació

Els Mossos està a l'espera que es formalitzi la denúncia per investigar els fets

Els Mossos està a l'espera que es formalitzi la denúncia per investigar els fets / Arxiu Particular

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Solsona

La col·laboració veïnal va evitar que es produís un robatori amb força a l'interior d'un domicili durant la tarda d'aquest dijous a Sant Llorenç de Morunys. Els fets es van produir pels volts de 2/4 de 7 de la tarda, quan uns veïns van veure que dos homes van entrar al jardí d'una casa del carrer dels Emprius i, tot seguit van començar a donar cops a la porta per trencar el vidre i accedir a dins de l'immoble. Com asseguren fonts consistorials, gràcies al fet que els lladres van ser enxampats per alguns veïns de la zona, el delicte va quedar en grau de temptativa i no va anar a més.

En veure que els dos homes que no identificaven amb els propietaris de l'immoble intentaven entrar al seu interior de manera forçosa, els veïns del municipi piteu no van dubtar a trucar els Mossos d'Esquadra. Com han assegurat fonts del cos, un cop els agents van arribar al lloc dels fets els lladres ja s'havien escapolit. Durant el dia d'avui està previst que els propietaris del domicili denunciïn els fets i, llavors, els Mossos obriran la corresponent investigació per aclarir-los.

L’alcalde del municipi piteu, Francesc Riu, ha detallat a aquest diari que l’intent de robatori es tractaria d’un fet aïllat, ja que darrerament no s’ha registrat cap incident similar a la zona que s’hi pugui relacionar.

Fonts consistorials recomanen als veïns que "per sentir una major tranquil·litat revisin que els seus habitatges estan tancats correctament". De la mateixa manera, recomanen que "si durant el dia noten algun moviment sospitós al municipi ho posin en coneixement de l'Ajuntament i dels Mossos d'Esquadra".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Carla Simón: «La meva mare va deixar l’heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
  2. L'abat de Montserrat, Manel Gasch: «El català és un idioma que representa una cultura que forma part intrínseca de la UE»
  3. La detenció del tiet dels germans Márquez reobre tres anys després l'assassinat d'un home d'Oliana
  4. José Elías revela l'error imperdonable que mai no tolera en un treballador: 'No em serveix
  5. Les fotografies que va fer Pasqual Maragall amb el seu mòbil després de ser diagnosticat amb Alzheimer, en una exposició
  6. La xarxa de Yoigo s’apaga per sempre: què canvia per als clients
  7. Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
  8. El súper de la carretera de Vic de Manresa tanca quan vol tot i la prohibició

Imatges de la primera jornada d'entrenaments lliures del Gran Premi de Catalunya de MotoGP

Imatges de la primera jornada d'entrenaments lliures del Gran Premi de Catalunya de MotoGP

Convoquen vaga indefinida al centre de treball de Liven SAU del Berguedà a partir del 8 de setembre

Convoquen vaga indefinida al centre de treball de Liven SAU del Berguedà a partir del 8 de setembre

Uns veïns eviten un robatori a l'interior d'un domicili a Sant Llorenç de Morunys

Uns veïns eviten un robatori a l'interior d'un domicili a Sant Llorenç de Morunys

Toni Bou ha de sumar tres punts dissabte per ser 38 vegades campió del món

Toni Bou ha de sumar tres punts dissabte per ser 38 vegades campió del món

El primer premi de la Loteria Nacional d’aquest dijous deixa 330.000 euros al Bages

El primer premi de la Loteria Nacional d’aquest dijous deixa 330.000 euros al Bages

María Vetican, veterinària, adverteix sobre el perill d'aquesta planta per als gossos: "La meva por més gran com a veterinària"

María Vetican, veterinària, adverteix sobre el perill d'aquesta planta per als gossos: "La meva por més gran com a veterinària"

Roben una cadena d'una estrebada a Súria i acaben detinguts en l'intent de fugir amb el vehicle

Roben una cadena d'una estrebada a Súria i acaben detinguts en l'intent de fugir amb el vehicle

L'home detingut per la mort d'una dona a Lloret s'havia deixat la cartera a l'escena del crim

L'home detingut per la mort d'una dona a Lloret s'havia deixat la cartera a l'escena del crim
Tracking Pixel Contents