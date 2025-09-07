Les bicicletes i els trabucs inauguren l’activitat a Solsona
L’alcaldessa Judit Gisbert convida des del balcó consistorial els ciutadans a gaudir del patrimoni d’una festivitat amb gran tradició
Redacció
Són cinc dies intensos de celebrar molt, gaudir tothora i, en no pocs casos, dormir poc. Avui diumenge, la Festa Major de Solsona s'ha posat a dansar amb una pujada ciclista. Un esforç físic considerable per obrir l’extens programa d’actes de la 372a edició de la gran trobada ciutadana.
Ben d’hora, ben d’hora s'han posat a pedalar els participants en la Pujada ciclista al Pi de la Torregassa. Una proposta lúdica i esportiva amb 46 anys de trajecte que ha aplegat més d’un centenar de concursants.
I si el ciclisme va escriure la primera pàgina de la festa, la més emotiva i protocol·lària es va escenificar al balcó consistorial amb la trabucada i la salutació de l’alcaldessa Judit Gisbert. «Som dipositaris d’una de les festes majors més històriques, que ens identifica i ens cohesiona i ens projecta més enllà de la comarca», va dir la principal autoritat institucional de la localitat: «per això, faig una crida a la ciutadania a sentir orgull d’aquest patrimoni, a viure’l amb intensitat i respecte, i a ser ambaixadors d’aquest llegat únic».
El pregoner i el Patinfanjàs han tingut també el seu paper a la festa, com Josep Maria Canes Gibert, a qui s’ha dedicat la trabucada. La tradició iniciada el 2014 continua ben viva i la colla aprofita aquest moment per homenatjar cada any un dels seus membres més significats. La Festa Major de Solsona té avui diversos plats forts com els balls tradicionals, les sardanes i el ball de festa Major.
