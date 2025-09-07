Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Les bicicletes i els trabucs inauguren l’activitat a Solsona

L’alcaldessa Judit Gisbert convida des del balcó consistorial els ciutadans a gaudir del patrimoni d’una festivitat amb gran tradició

La imatgeria festival és un dels símbols de la celebració

La imatgeria festival és un dels símbols de la celebració / AJUNTAMENT DE SOLSONA

Redacció

Manresa

Són cinc dies intensos de celebrar molt, gaudir tothora i, en no pocs casos, dormir poc. Avui diumenge, la Festa Major de Solsona s'ha posat a dansar amb una pujada ciclista. Un esforç físic considerable per obrir l’extens programa d’actes de la 372a edició de la gran trobada ciutadana.

Ben d’hora, ben d’hora s'han posat a pedalar els participants en la Pujada ciclista al Pi de la Torregassa. Una proposta lúdica i esportiva amb 46 anys de trajecte que ha aplegat més d’un centenar de concursants.

I si el ciclisme va escriure la primera pàgina de la festa, la més emotiva i protocol·lària es va escenificar al balcó consistorial amb la trabucada i la salutació de l’alcaldessa Judit Gisbert. «Som dipositaris d’una de les festes majors més històriques, que ens identifica i ens cohesiona i ens projecta més enllà de la comarca», va dir la principal autoritat institucional de la localitat: «per això, faig una crida a la ciutadania a sentir orgull d’aquest patrimoni, a viure’l amb intensitat i respecte, i a ser ambaixadors d’aquest llegat únic».

El pregoner i el Patinfanjàs han tingut també el seu paper a la festa, com Josep Maria Canes Gibert, a qui s’ha dedicat la trabucada. La tradició iniciada el 2014 continua ben viva i la colla aprofita aquest moment per homenatjar cada any un dels seus membres més significats. La Festa Major de Solsona té avui diversos plats forts com els balls tradicionals, les sardanes i el ball de festa Major.

