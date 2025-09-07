Els pantans del Solsonès han triplicat les seves reserves en només un any
La Llosa del Cavall i Sant Ponç voregen el 85% de la seva capacitat, uns registres molt superiors als que tenien el setembre passat, quan estaven entre el 25% i 30%
Les reserves dels embassaments del Solsonès s'han triplicat en només un any i tant en el cas de la Llosa del Cavall (Navès i Guixers) com en el de Sant Ponç (Clariana de Cardener) voregen el 85% de la seva capacitat total. El pantà de la Baells (Cercs), per la seva banda, conté el 87% de l'aigua que pot arribar a embassar, una xifra que dobla pràcticament la que presentava un any enrere. Mentre que la majoria d'embassaments de les conques internes ja comencen a veure descendir les seves reserves, el de la Llosa del Cavall encara resisteix, ja que no ha experimentat xifres negatives des de finals del passat febrer.
D'entre els pantans que hi ha a les comarques que cobreix Regió7, el de Sant Ponç és el que està més ple, si bé també és el que pot embassar menys quantitat d'aigua. Segons els darrers registres, es troba al 87,05%, una xifra que correspon a 21,22 hm³ dels 24,38 hm³ totals que pot arribar a contenir. El seu estat actual és destacablement bo, sobretot tenint en compte que ara fa un any es trobava al 31% de la seva capacitat. La Llosa del Cavall, per la seva banda, està al 84,86%, és a dir que el seu volum embassat és de 67,89 hm³, dels 80 hm³ que podria tenir en un context ideal. L'any passat, però, es trobava al 25%.
Les reserves de la Baells, pantà ubicat al Berguedà, es troben al 87,4% de la seva capacitat, és a dir que actualment conté 94,05 hm³ dels 109,43 hm³ totals. En aquest cas, l'embassament ha vist duplicar els seus registres durant el darrer any, ja que el setembre passat es trobava al 42%. Va ser a partir del mes de març quan les seves reserves van començar a augmentar exponencialment gràcies a les pluges que van marcar aquesta primavera. A conseqüència, el pantà va aconseguir fregar el ple, arribant fins al 99% el 12 de maig.
L'estat en què es troben aquests tres embassaments és especialment bona, sobretot tenint en compte que uns mesos enrere es trobaven en una situació preocupant que va obligar el govern a impulsar mesures per estalviar recursos hídrics. Avui dia, però, tots els pantans contenen un volum superior a la mitjana dels darrers 10 anys.
En aquests moments, les reserves de les conques internes de Catalunya es troben al 72,12%, com reflecteixen les dades aportades per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Aquest registre contrasta significativament amb el que tenien a finals d'aquest mes de gener, nou mesos enrere, quan es vorejaven el 32% del seu total.
