Les velles "soviètiques" fan l'últim esforç per pujar a Busa
Més de 40 pilots han muntat sobre les seves Rieju en una trobada anual que s'ha fet en els darrers 33 anys
Albert Obradors
Més de 40 ciclomotors de la marca Rieju, algunes amb sis dècades d’antigüitat, han pujat aquest diumenge, de Sant Llorenç de Morunys a Busa, una iniciativa popular que ha arribat a la seva trenta-tres edició. Les Rieju, que reben el sobrenom de “soviètiques” pel seu primigeni color vermell i l’extraordinària ressistència d’un motor robust i acostumat a sortir airós de mil i una batalla, van completar l'ojectiu d'arribar al destí marcat.
En els anys seixanta i setanta del segle XX, a Sant Llorenç es van fer molt populars les Rieju, sobretot la de 49cc, de dos temps, tres marxes, motor Minarelli i amb pedals, als quals es pot recórrer per ajudar a la máquina a superar les pujades amb molt desnivell. La primera vegada que es va fer la pujada a Busa va ser el 1992, per iniciativa d'un grupet de sis joves. L’àlias de “soviètiques” el van posar els mateixos veïns de Sant Llorenç.
En l'última edició de la pujada a Busa, d’uns 16 km i 350 m de desnivell, hi han participat pilots d’arreu de Catalunya. Alguns motoristes han tingut incidències mecàniques, però amb l’ajuda d’uns i altres han pogut arribar a destí.
Els pilots tenen una relació molt especial amb aquestes màquines. Alguns les cuiden com una relíquia valuosa i d’altres la tornen al garatge després de fer la pujada i la deixen dormir fins a l’any següent.
Les velles Rieju, quan van ser un mitjà de transport popular, estaven pilotades gairebé exclusivament per homes. Però els anys han fet que les dones s'hagin incorporat al món de les dues rodes, i la trobada d'aquestes clàssiques també va tenir algines dones en el grup. L'organització destava, també, que hi havia pilots joves, que no tot eren el veterans que recorden la moto que van tenir. Fins i tot les mascotes s'han fet un lloc, i alguna va acompanyat el pilot.
Els familiars i acompanyants de la caravana de ciclomotors els han seguit en la ruta i en alguns punts els hi han afegit dificultats, com ara posar unes branques entravessades a la pista per posar encara més emoció i divertiment. La trobada havia començat amb un bon esmorzar a Sant Llorenç i s’acaba amb un dinar popular dalt del Pla de Busa.
