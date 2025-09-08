La pluja dona la treva a uns participats ballets de la Festa Major de Solsona
El ball de l'Àliga, que enguany commemora els seus 350 anys, ha estat el punt àlgid de l'acte i ha arrencat un gran aplaudiment dels centenars d'aplegats
Just abans que els tradicionals ballets de la Festa Major de Solsona omplissin de cultura popular la plaça Major, el cel va deixar caure algunes gotes com a advertència, però no suficients per impedir el bon desenvolupament de l'acte central d'aquest dilluns. Centenars d'assistents, tant grans com petits, van formar una gran rotllana per emmarcar l'àrea de ball de les diferents figures d'imatgeria de la festa. Un dels punts àlgids ha estat el majestuós ball de l'Àliga, que enguany commemora els seus 350 anys, i que ha aconseguit arrencar un gran aplaudiment.
Com és tradició, els ballets tradicionals han comptat amb les danses dels ossos, els cavallets, el drac, els quatre nans, el ball de bastons l'àliga i, per últim, els gegants. L'acompanyament musical ha anat a càrrec de la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona. El fort estrèpit de la Tronada ha donat el participat acte per acabat, omplint la plaça del característic fum negre i l'olor de pólvora. Tot seguit, i sota un cel gris que no s'ha atrevit a deixar caure cap més gota, la imatgeria, autoritats i assistents han començat la pujada fins a l'ajuntament per viure la ballada final.
