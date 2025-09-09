Els alumnes de l'escola rural de Freixinet, a Riner, comencen el curs al local social
Està previst que els infants tornin al centre escolar a l'octubre, un cop finalitzin les obres per habilitar un nou espai que aculli l'escola bressol
Aquest curs ja han estrenat la llar d'infants amb dos matriculats d'entre 1 i 3 anys
Els alumnes de l'escola rural de Freixinet, a Riner, enguany han viscut una tornada a les aules del tot peculiar. A l'espera que finalitzin les obres al centre educatiu per habilitar un nou espai dedicat a la llar d'infants, servei que s'estrena aquest curs, el local social del municipi ha estat transformat en la seva aula provisional. Enguany hi ha 14 alumnes matriculats d'1 a 12 anys, dos dels quals estrenen l'escola bressol (I1 i I2). Tant les docents com els alumnes han viscut aquest canvi com «una aventura» que els ha fet viure la tornada a l'escola «com una experiència diferent».
La voluntat d'incorporar el primer cicle d'educació infantil a l'escola rural ha obligat a fer obres a les actuals instal·lacions, que consten d'una aula a la planta baixa i una altra al pis superior, com detalla la directora del centre, Marta Manteca. La intervenció permetrà ampliar l'escola amb la creació d'una nova aula d'infantil, que tindrà el seu propi canviador i tots els equipaments necessaris per a aquest cicle. La previsió és que les obres quedin enllestides aquest mes d'octubre, quan els infants ja podran tornar al centre educatiu.
Abans de la implementació de la llar d'infants, els nadons d'entre 1 i 3 anys del territori havien de ser escolaritzats en centres de municipis propers, com a Solsona o Cardona. Això implicava que les famílies haguessin de conduir uns 15 minuts per dur-los a l'escola i, si es donava el cas que tenien més fills en diferents etapes educatives, els suposava haver de fer múltiples trajectes. «Aquests puja-baixa no permeten la conciliació familiar; la nova llar d'infants farà que els veïns de la zona guanyin molt», apunta Manteca.
La tècnica d'educació infantil del centre, Anna Ais, ha manifestat la il·lusió que li fa estrenar la llar d'infants a Freixinet. «D'aquesta manera assegurarem que hi hagi més continuïtat, els infants s'incorporaran de ben petits i, així, estaran escolaritzats al mateix centre fins que acabin la primària», explica.
Les docents destaquen que l'ampliació del servei de l'escola rural també és una molt bona oportunitat per fer que la gent jove es quedi al municipi. «El món rural s'està despoblant i hem d'intentar que el màxim de persones s'hi quedin a viure; l'única manera és implementant nous serveis com aquests», com apunta la directora del centre.
Per transformar l'ampli local social en una autèntica escola, les docents han optat per crear diferents espais separats per mampares pels estudiants de les diferents etapes educatives, tot aprofitant-ne l'amplitud. Pels dos alumnes de primer cicle d'infantil, hi ha una zona de joc i experimentació, i pels de segon cicle d'infantil i primària, cadascú té la seva corresponent taula i cadira. Tot i això, en tractar-se d'una escola multinivell, moltes estones les passen plegats en espais conjunts, com el de lectura o el de fer reunions. De fet, el local social és un espai que els nens i nenes solien freqüentar, ja que és on fan educació física i on s'ubica el seu menjador.
Aquest any, hi ha matriculats 14 estudiants d'entre I1 i 6è de primària. Dos estrenen l'escola bressol, cinc més cursen el segon cicle d'infantil (I3, I4 i i5) i els set restants fan primària. Tot i que el nombre d'alumnes sol variar cada any, les docents expliquen que tres anys enrere havien tingut fins a 27, quasi el doble dels que hi ha aquest curs.
