Concert
El grup Elna Quartet omple de música Sallent de Pinell
Redacció
Sallent de Pinell
El grup de versions i composicions pròpies, Elna Quartet, va actuar a la plaça de l’Església Nova de Sallent, a Pinell de Solsonès. Durant el concert, van oferir un repertori variat amb cançons conegudes intercalades amb les seves que van fer gaudir el públic assistent.
