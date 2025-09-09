Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Concert

El grup Elna Quartet omple de música Sallent de Pinell / Ajuntament Pinell de Solsonès

Redacció

Sallent de Pinell

El grup de versions i composicions pròpies, Elna Quartet, va actuar a la plaça de l’Església Nova de Sallent, a Pinell de Solsonès. Durant el concert, van oferir un repertori variat amb cançons conegudes intercalades amb les seves que van fer gaudir el públic assistent.

