Solsciència impulsa el primer concurs que uneix art i ciència a Solsona
Els autors de les dues propostes guanyaran una nit d'estels al Castell de Lladurs amb Astrosolsonès, un val per un llibre i premis econòmics
Totes les imatges presentades s'exposaran al CiènciArt, la nova exposició que acollirà la biblioteca solsonina amb motiu del nou concurs
Redacció
Des dels minuciosos dibuixos de Santiago Ramón y Cajal del teixit cerebral i neuronal, fins a l’arquitectura de la Sagrada Família de Gaudí totalment inspirada en la natura, passant per la interpretació abstracta de la vida i del món vegetal en les pintures de Hilma af Klint, l’art i la ciència sempre han anat agafades de la mà. Totes dues basades fonamentalment en l’observació i la interpretació, l’art i la ciència es nodreixen l’una de l’altra, i amb aquest esperit neix CiènciArt, el primer concurs i exposició organitzat per Solsciència.
La convocatòria és oberta a tota la ciutadania. Cada persona pot presentar fins a dues imatges originals, de creació pròpia i que no hagin estat premiades anteriorment. Cada imatge ha d’anar acompanyada d’un títol, un pseudònim i una breu descripció divulgativa. El període per enviar les obres estarà obert del 4 de setembre al 15 d’octubre de 2025, i cal fer-ho a través del correu electrònic solsciencia@gmail.com, seguint les instruccions indicades a les bases del concurs (disponibles a l’Instagram i X de l’entitat, @solsciencia).
Les obres seleccionades formaran part de l’exposició CiènciArt, que tindrà lloc del 15 de novembre al 14 de desembre de 2025 a la Sala de les Homilies d’Organyà, a la Biblioteca de Solsona. A més a més, hi haurà dues imatges premiades. El jurat del concurs estarà format per professionals del món de la fotografia i de l’àmbit científic, artístic i comunicatiu. Els premis inclouen una nit d’estels al Castell de Lladurs amb AstroSolsonès, un val per un llibre i premis econòmics.
Amb aquest concurs, Solsciència reafirma el seu compromís amb la divulgació científica des d’un enfocament innovador i participatiu, acostant la ciència a nous públics mitjançant l’expressió artística.
Les organitzadores animen a tothom a agafar el seu instrument de confiança, ja sigui la càmera, l’ordinador, el microscopi, el pinzell, el telescopi, els retoladors, la pintura… i participar-hi.
