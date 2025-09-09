Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Solsona viu la jornada central de la seva festa major en honor a la Mare de Déu del Claustre

Els actes tradicionals vertebradors de la festa s'han desenvolupat amb normalitat tot i les amenaces de pluja, l'únic que es va haver de susplendre va ser el concert dels Strombers de la nit d'aquest dilluns

Ballada dels gegants de Solsona davant de l'ajuntament

Ballada dels gegants de Solsona davant de l'ajuntament / Ajuntament de Solsona

Redacció

Solsona

Aquest dimarts Solsona ha celebrat la jornada central de la seva 372a festa major, declarada Festa patrimonial d’interès nacional. Els dos darrers dies l’organització temia pels pronòstics de pluja, però finalment l’esquema festiu tradicional, pinyol de la festa en honor a la patrona, s’ha pogut desenvolupar amb normalitat. Els ballets de la imatgeria han tornat a comptar amb una gran assistència, com també la van tenir els d'aquest dilluns.

La pluja només va alterar el programa nocturn d’anit, ja que no va permetre dur a terme el concert d’Strombers a la plaça del Camp. Però es va substituir per un pla B amb música del solsoní Marc Anglarill a la sala polivalent.

WhatsApp Image 2025 09 09 at 18.28.38

La secretària general del Departament d’Igualtat i Feminisme, Sònia Guerra, amb l'alcaldessa Judit Gisbert a la sala de plens / Ajuntament de Solsona

Aquest dimarts han participat en la comitiva d’autoritats la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, Claustre Sunyer; la secretària general del Departament d’Igualtat i Feminisme, Sònia Guerra, i fins a deu alcaldes de la comarca.

