Solsona viu la jornada central de la seva festa major en honor a la Mare de Déu del Claustre
Els actes tradicionals vertebradors de la festa s'han desenvolupat amb normalitat tot i les amenaces de pluja, l'únic que es va haver de susplendre va ser el concert dels Strombers de la nit d'aquest dilluns
Redacció
Aquest dimarts Solsona ha celebrat la jornada central de la seva 372a festa major, declarada Festa patrimonial d’interès nacional. Els dos darrers dies l’organització temia pels pronòstics de pluja, però finalment l’esquema festiu tradicional, pinyol de la festa en honor a la patrona, s’ha pogut desenvolupar amb normalitat. Els ballets de la imatgeria han tornat a comptar amb una gran assistència, com també la van tenir els d'aquest dilluns.
La pluja només va alterar el programa nocturn d’anit, ja que no va permetre dur a terme el concert d’Strombers a la plaça del Camp. Però es va substituir per un pla B amb música del solsoní Marc Anglarill a la sala polivalent.
Aquest dimarts han participat en la comitiva d’autoritats la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, Claustre Sunyer; la secretària general del Departament d’Igualtat i Feminisme, Sònia Guerra, i fins a deu alcaldes de la comarca.
- Els voluntaris de la Catalunya central contra el foc a Zamora són superherois a les xarxes socials
- L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa
- La policia busca l'home que va enviar a l'hospital d'un cop de puny el conductor d'un bus a Manresa
- Una passatgera del bus bolcat a Santa Susanna: “El conductor estava marejat abans de l’accident”
- Adrián Díaz, empresari espanyol a la Xina: «A les fàbriques xineses es descansa un dia al mes i ningú ho qüestiona»
- La Policia de Manresa farà tancar a l’hora el súper de la carretera de Vic si no compleix
- Maribel Vilaplana, la periodista que va dinar amb Mazón desmunta la versió del president sobre la DANA: «Vaig entrar en un xoc que em va dur a un ingrés hospitalari»
- Un arquitecte aporta una solució «viable» per a l’estació de busos de Berga