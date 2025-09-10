Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La cultura i la llengua catalanes centren l’Aplec del Castellvell de Solsona

Desenes de solsonins han pujat l’estelada a peu fins a la fortificació que corona la ciutat

Pujada de l’estelada per l’Aplec Independentista del Castellvell

Pujada de l’estelada per l’Aplec Independentista del Castellvell / Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Solsona

Una gran estelada penjada del Castellvell torna a coronar la ciutat de Solsona, un indicatiu que aquest dimecres ha tingut lloc una nova edició del seu Aplec independentista, el dia previ a la Diada de Catalunya. Desenes de solsonins han mantingut viva un any més la tradicional pujada a peu de l’estelada des del passeig solsoní i fins a la fortificació, on pels volts de les 5 h de la tarda ja els esperaven alguns dels assistents.

L’acte central de la trobada ha estat una xerrada sobre el paper que juga la cultura i la creació cultural a l’hora de construir, definir i cohesionar els Països Catalans. En el debat han participat el cantautor Cesk Freixas, l’escriptora Roser Vernet i Maria Moreno i Joan Solé de La Mare Cultural, entitat solsonina. En acabat, ha tingut lloc un berenar popular i una ballada amb els gegants de Bertrans.

Els quatre ponents que han participat en el debat

Els quatre ponents que han participat en el debat / Xavi Moraleda

