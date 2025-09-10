Més d’un miler de solsonins viuen una de les tornades a l'escola més tardanes de la regió
Els alumnes de secundària, batxillerat i FP ronden els 800 matriculats
Més d’un miler d’alumnes des d’infantil fins a Batxillerat i Formació Professional (FP) de Solsona han viscut aquest dimecres una de les tornades a l’escola més tardanes de la Catalunya interior, amb motiu de la celebració de la seva festa major. Mentre que el curs va començar de forma generalitzada aquest dilluns, 8 de setembre, a la capital de comarca s'ha donat tret de sortida dos dies més tard per tal que la comunitat educativa pogués gaudir plenament dels festius locals de dilluns i de dimarts.
Segons dades aportades pels diferents centres educatius solsonins i recollides per aquest diari, els alumnes d’educació secundària, batxillerat i d’FP enguany han arribat als 800.
L’escola Arrels I, que inclou llar d’Infants, educació infantil i primària, ha començat el curs 25-26 amb un total de 426 infants matriculats. En l’etapa de secundària, batxillerat i d’FP, tot i que en aquests dos últims casos la tornada a les aules serà divendres, el nombre d’estudiants ha estat encara major i ha arribat fins als 442.
D’altra banda, a l’institut Francesc Ribalta, aquest dimecres han començat l’escola 346 alumnes d’ESO, dels quals 86 s'han estrenat amb el primer curs de secundària. A més, 13 alumnes més han iniciat les classes del Cicle Formatiu de Grau Bàsic d’Electricitat.
També han començat el curs 2025-26 els alumnes de l’escola Setelsis, els de l’escola El Vinyet i els de l’escola bressol Els Petits Gegants. Els altres centres de la comarca van iniciar les classes dilluns, com a la resta de Catalunya.
- L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa
- Els voluntaris de la Catalunya central contra el foc a Zamora són superherois a les xarxes socials
- Adrián Díaz, empresari espanyol a la Xina: «A les fàbriques xineses es descansa un dia al mes i ningú ho qüestiona»
- Una passatgera del bus bolcat a Santa Susanna: “El conductor estava marejat abans de l’accident”
- El centre de Fuïves, a Olvan, tanca després de 50 anys de recuperació del ruc català
- La pluja intensa provoca dos accidents, fa caure arbres i obliga a remolcar cotxes aquesta nit a la Catalunya central
- La policia busca l'home que va enviar a l'hospital d'un cop de puny el conductor d'un bus a Manresa
- Lluís Llach: «Salvador Illa és el senyal que l'independentisme ha tocat fons»