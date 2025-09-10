Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Més d’un miler de solsonins viuen una de les tornades a l'escola més tardanes de la regió

Els alumnes de secundària, batxillerat i FP ronden els 800 matriculats

Alumnes d'Arrels I tornant a l'escola, en una imatge d'arxiu

Alumnes d'Arrels I tornant a l'escola, en una imatge d'arxiu / Arxiu

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Solsona

Més d’un miler d’alumnes des d’infantil fins a Batxillerat i Formació Professional (FP) de Solsona han viscut aquest dimecres una de les tornades a l’escola més tardanes de la Catalunya interior, amb motiu de la celebració de la seva festa major. Mentre que el curs va començar de forma generalitzada aquest dilluns, 8 de setembre, a la capital de comarca s'ha donat tret de sortida dos dies més tard per tal que la comunitat educativa pogués gaudir plenament dels festius locals de dilluns i de dimarts.

Segons dades aportades pels diferents centres educatius solsonins i recollides per aquest diari, els alumnes d’educació secundària, batxillerat i d’FP enguany han arribat als 800.

L’escola Arrels I, que inclou llar d’Infants, educació infantil i primària, ha començat el curs 25-26 amb un total de 426 infants matriculats. En l’etapa de secundària, batxillerat i d’FP, tot i que en aquests dos últims casos la tornada a les aules serà divendres, el nombre d’estudiants ha estat encara major i ha arribat fins als 442.

D’altra banda, a l’institut Francesc Ribalta, aquest dimecres han començat l’escola 346 alumnes d’ESO, dels quals 86 s'han estrenat amb el primer curs de secundària. A més, 13 alumnes més han iniciat les classes del Cicle Formatiu de Grau Bàsic d’Electricitat.

També han començat el curs 2025-26 els alumnes de l’escola Setelsis, els de l’escola El Vinyet i els de l’escola bressol Els Petits Gegants. Els altres centres de la comarca van iniciar les classes dilluns, com a la resta de Catalunya.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa
  2. Els voluntaris de la Catalunya central contra el foc a Zamora són superherois a les xarxes socials
  3. Adrián Díaz, empresari espanyol a la Xina: «A les fàbriques xineses es descansa un dia al mes i ningú ho qüestiona»
  4. Una passatgera del bus bolcat a Santa Susanna: “El conductor estava marejat abans de l’accident”
  5. El centre de Fuïves, a Olvan, tanca després de 50 anys de recuperació del ruc català
  6. La pluja intensa provoca dos accidents, fa caure arbres i obliga a remolcar cotxes aquesta nit a la Catalunya central
  7. La policia busca l'home que va enviar a l'hospital d'un cop de puny el conductor d'un bus a Manresa
  8. Lluís Llach: «Salvador Illa és el senyal que l'independentisme ha tocat fons»

El preludi de la Diada a Cardona reivindica les llibertats i criminalitza l’actual context bèl·lic

El preludi de la Diada a Cardona reivindica les llibertats i criminalitza l’actual context bèl·lic

L’opció independentista es desinfla entre els joves: de més de la meitat a menys d’un terç

L’opció independentista es desinfla entre els joves: de més de la meitat a menys d’un terç

Per primera vegada en la història, ja hi ha més nens obesos que amb problemes de desnutrició

Per primera vegada en la història, ja hi ha més nens obesos que amb problemes de desnutrició

Puente titlla de "joguina" la xarxa de Ferrocarrils comparada amb la de Rodalies

Puente titlla de "joguina" la xarxa de Ferrocarrils comparada amb la de Rodalies

Durant la Nit de la Recerca es parlarà sobre el potencial que té la investigació

Durant la Nit de la Recerca es parlarà sobre el potencial que té la investigació

Carla Simon farà un col·loqui virtual amb el públic de Bages Centre

Carla Simon farà un col·loqui virtual amb el públic de Bages Centre

Més d’un miler de solsonins viuen una de les tornades a l'escola més tardanes de la regió

Més d’un miler de solsonins viuen una de les tornades a l'escola més tardanes de la regió

Rosalía ret homenatge a Lady Gaga: el que amaga la seva samarreta

Rosalía ret homenatge a Lady Gaga: el que amaga la seva samarreta
Tracking Pixel Contents