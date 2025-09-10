Xifres d’èxit de la Festa Major de Solsona evidencien una tendència a l’alça de la participació
Malgrat les previsions de pluja, el temporal només va obligar a suspendre el concert de Strombers de la nit de dissabte
Redacció
L’Ajuntament de Solsona celebra les xifres d’èxit registrades durant aquesta festa major, les quals demostres que la participació en els seus actes i concerts està anant a l’alça. Prova d’això són les1.600 invitacions repartides per al concert d’Els Catarres d’aquesta nit, 840 assistents al Concert de vigília de Roger Mas i la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona, 800 persones a la nit amenitzada per Marc Anglarill i DJ Monty a la sala polivalent, 400 al concert de tarda de la Cobla Orquestra Montgrins i 370 al primer espectacle familiar. Són algunes les xifres amb què l’organització valora molt positivament la Festa Major de Solsona d’enguany, que continua fins aquest dijous i durant la qual no s’han registrat incidències.
El regidor de Cultura, Albert Colell, considera que aquests números posen de manifest “una tendència a l’alça de la participació els darrers anys”. I és que tant a les propostes d’oci de vespre i nit com als actes tradicionals, pinyol de la festa, hi ha hagut “una gran afluència de públic, local i visitant, especialment el dia 8, malgrat ser dilluns”.
El responsable de Cultura es mostra satisfet que el temps hagi respectat el gruix del programa. Si bé les previsions de pluja feien témer l’alteració dels actes centrals de dilluns i dimarts, finalment es van poder desenvolupar amb normalitat.
Capta consolidada
Pel que fa a les nits, el dia 7, amb la capta i el concert de The Velcros van demostrar que “s’ha consolidat aquest format nocturn”, afirma Colell. Hi coincideixen el macip major de l’Agrupació de Geganters, Roger Davins, i el president de Joventut Solsonina, Pau Subirà, que subratllen que aquesta cita, reformulada des del 2023, està creixent. “Veure els gegants envoltats de gent molt jove va ser preciós”, apunta Subirà, que també remarca l’elevada concurrència en el concert posterior.
Pel que fa a l’oferta nocturna de dilluns, en què la pluja va obligar a suspendre l’actuació de Strombers a la plaça del Camp, “la gent va respondre al canvi de plans i va demostrar que tenia moltes ganes de festa”, destaca el representant de Joventut Solsonina. Més de 800 persones van gaudir a la sala polivalent de Marc Anglarill i DJ Monty, que “en tot moment van estar disposats a no deixar Solsona sense nit de Festa Major”.
Quant al catorzè Concurs de músics al carrer a la plaça del Camp, hi van demostrar el seu do fins a nou grups, una xifra amb què es valora com “una edició de rècord”, segons Pau Subirà. Aquesta convocatòria coincidia, dimarts, durant una estona amb una de les ballades de sardanes, que han omplert la plaça Major.
Però aquesta treva en el calendari dels solsonins i solsonines encara no s’ha acabat. La programació continua avui i demà, coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya. Els actes es poden consultar aquí https://solsonalafesta.net/agenda-fm/.
