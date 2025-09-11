Aliança Catalana constitueix la nova executiva comarcal del Solsonès
La nova estructura estarà encapçalada per Roger Closa com a president
Redacció
Solsona
Aliança Catalana ha constituït la seva nova directiva comarcal del Solsonès. L’estructura del partit està encapçalada per Roger Closa com a president, Martí Prades, com a secretari d’Organització, Maria Alba Anglerill com a tresorera i, com a vocals, Celestí Miravete i Avelí García. La seva constitució es va fer efectiva el passat dissabte 6 de setembre en un acte celebrat a la capital de comarca. A través de la xarxa X, van manifestar que treballaran per «lluitar per la terra, la cultura i la llengua».
Amb el nou comitè creat al Solsonès, el nombre de directives comarcals d’Aliança Catalana arreu de Catalunya ja sumen 29 en total.
