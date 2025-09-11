Veïns del nucli antic solsoní desconfien del nou reglament per restringir-hi l'accés de vehicles
Creuen que se centra massa en les càmeres de lectures de matrícules i deixa en l’oblit la regulació de zones verdes i blaves, que veuen com l’autèntic problema
Veïns del nucli antic de Solsona desconfien en l'efectivitat del nou reglament que hi regularà l'accés de vehicles fora dels horaris comercials amb la implantació de càmeres de lectures de matrícules en els principals accessos, el qual es durà a votació en el pròxim ple. Com manifesten, el plantejament de l'Ajuntament està massa basat en la instal·lació de les càmeres i queda en l'oblit la regulació de les zones verdes i blaves del centre, un dels principals factors que complica el trànsit i la mobilitat dels vianants al centre històric, segons el parer dels veïns.
Com manifesten els residents del sector, hi ha punts de la ciutat que han esdevingut espais d'aparcament descontrolats, on veïns, comerciants, industrials, repartidors i turistes estacionen els seus vehicles sense cap límit de temps, com ara a la plaça de Sant Joan o la de Sant Salvador. En aquest sentit, afegeixen que els aparcaments de zona verda han contribuït a incrementar la presència de cotxes al centre, bona part dels quals acostumen a accedir-hi pel carrer de la Regata, fet que «dificulta i perjudica la mobilitat als vianants».
Havent exposat aquestes queixes a través d'un comunicat, els veïns insten el govern local a reformular el plantejament del reglament per tal que reguli les zones verdes i blaves o, fins i tot, les converteixin en zones de càrrega i descàrrega amb un temps d'estacionament més limitat que l'actual. D'aquesta forma, els residents al nucli antic confien que l'activitat comercial i industrial del nucli antic es veurà beneficiada de la menor presència de vehicles i el reglament estarà «més equilibrat» amb l'espai públic del sector.
Els veïns d'aquest sector de la ciutat han demanat a l'Ajuntament que els tingui en compte «com a col·lectiu important» en els processos de presa de decisions municipals que els afectin directament, com en el cas de l'elaboració d'aquest reglament regulador. A banda, aprofiten per reclamar al consistori que els reconegui i doni més suport per rehabilitar els seus immobles per fer-los habitables, una tasca que molts d'ells estan duent a terme, «especialment, els veïns més joves», com asseguren.
Els residents del carrer de la Regata, carrer de Sant Miquel Petit, plaça de Sant Joan, plaça de Sant Salvador i carrer del Bou ja es van reunir amb l'alcaldessa Judit Gisbert i la regidora de Governació, Esther Espluga, per traslladar al consistori les seves consideracions.
Un reglament per ordenar la mobilitat i pacificar el trànsit
El nou reglament, com va detallar la regidora Esther Espluga en el darrer Ple, és una iniciativa que pretén «ordenar la mobilitat i pacificar el trànsit al nucli antic» amb el control de l’accés de vehicles mitjançant càmeres fora dels horaris comercials. Els dispositius estan en fase de proves des de l'any passat i estan situades als portals del Castell i del Pont, a l’entrada a la plaça de Palau des del Vall Calent i als carrers de la Regata i de Sant Pau. La previsió del consistori és que entrin en vigor com a únic sistema de control d'accés a principi del 2026.
El nou sistema anirà equipat amb un programari que autoritzarà l’entrada de vehicles únicament amb la lectura de la matrícula, que els residents i comerciants hauran de tornar a facilitar a l’Ajuntament. Podran sol·licitar l’autorització fora de l’horari d’obertura els residents del nucli antic, els propietaris o llogaters d’una plaça d’aparcament, els titulars dels establiments, els proveïdors d’establiments comercials i els vehicles que presten serveis públics. L’horari en què les pilones estan baixades continuarà sent el mateix que l’actual.
Així doncs, la voluntat del govern municipal és que el desembre la Policia Local comenci a avisar els conductors infractors i, després d’un període informatiu, a principi de l’any que ve el nou sistema entri en vigor.
La fase d'exposició pública del seu plantejament va finalitzar el passat 6 de setembre i està previst que es porti a votació a la sessió plenària de finals de mes.
- L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa
- Adrián Díaz, empresari espanyol a la Xina: «A les fàbriques xineses es descansa un dia al mes i ningú ho qüestiona»
- «A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola»
- El centre de Fuïves, a Olvan, tanca després de 50 anys de recuperació del ruc català
- Una passatgera del bus bolcat a Santa Susanna: “El conductor estava marejat abans de l’accident”
- Un guardiolenc crea un espai de cotreball a Salelles inspirat en la filosofia de cooperació del seu besavi
- Lluís Llach: «Salvador Illa és el senyal que l'independentisme ha tocat fons»
- Cop de la justícia contra el català a l'escola: deixa de ser la llengua habitual 'd'aprenentatge' per sentència