Investigadors de la Catalunya central fan possible que la fusta sigui un component de la producció tèxtil
El nou producte
Redació
Convertir la biomassa produïda per la gestió dels boscos en fibres de cel·lulosa regenerada per a la indústria tèxtil. Aquest és l'objectiu d'un dels projectes en què treballa el Centre Tecnològic Eurecat de la Catalunya central i que compta amb la participació del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya i la Universitat de Lleida. La idea és incrementar el valor afegir de la biomassa forestal amb la transformació de restes de poda, branques o fusta de menor qualitat en productes com les fibres de cel·lulosa regenerada per a tèxtils sostenibles i materials innovadors. D’aquesta manera, indiquen des del centre de recerca, "és possible contribuir a la reducció de la càrrega de combustible als boscos i fomentar la creació d’indústries locals i l’economia circular al món rural".
En el marc del projecte, anomenat Texwoods, Eurecat treballa en l'aprofitament dels residus forestals en aplicacions d'alt valor a través de noves tecnologies de biorefineria a partir de biomassa lignocel·lulòsica (procedent de materials vegetals com la fusta) i aplica tecnologia de filatura en humit innovadora a la cel·lulosa recuperada, per a l'obtenció de teixits sostenibles i circulars que han d'aportar noves solucions per aquesta indústria.
Eurecat també implementa el disseny de procediments de dissolució dels biopolímers que minimitzen l’impacte ambiental dels processos de filatura, a través de l’ús de dissolvents ecològics -coneguts com green solvents- i nous mètodes per a la seva recuperació.
Des del punt de vista de la sostenibilitat, la iniciativa es basa en el desenvolupament i optimització de processos per a la fabricació de fibres regenerades circulars, tenint en compte factors que van des del rendiment en l’extracció del biopolímer, fins al consum d'energia i aigua, l'impacte ambiental dels dissolvents, o la qualitat del producte.
En aquesta línia, el projecte estudia la influència dels paràmetres del procés, els sistemes de dissolvents i els tractaments de les fibres, així com la gestió i el reciclatge per implementar nous enfocaments circulars.
Com assenyala el director d’Ecosistemes d’Eurecat, Gabriel Anzaldi, Eurecat “desenvolupa projectes innovadors per impulsar la bioeconomia com a motor de transformació en múltiples sectors, com el tèxtil, en aquest cas, per afavorir nous models econòmics que generin oportunitats amb l’ús sostenible dels recursos naturals”.
Nova tecnologia de filatura en humit per incrementar la circularitat en el sector tèxtil
En l'àmbit del projecte, Eurecat ha adquirit recentment un nou equipament pioner al país per implementar la tecnologia de filatura en humit que “permetrà transformar polímers presents a la natura o recuperats de residus generats en diferents indústries en nous filaments que es poden incorporar com a fibres a la fabricació tèxtil”, explica la directora de la unitat de Tèxtils Funcionals d’Eurecat, Virginia García.
L’equipament ha estat dissenyat per l’empresa FET (Fibre Extrusion Technology), d’acord amb els requeriments fixats per Eurecat per fer possible el treball amb polímers de diversos orígens i viscositats, un fet que el converteix en un recurs idoni per a la recerca i la innovació per a la indústria.
Els residus que es fan servir com a matèria primera per al procés de filatura en humit solen contenir polímers naturals o sintètics, que poden ser dissolts i regenerats per formar fibres.
Des del punt de vista de la sostenibilitat i de la circularitat, els projectes que apliquen la tecnologia de filatura en humit tenen en compte el desenvolupament de processos respectuosos amb el medi ambient per a la producció de fibres regenerades, incloent-hi l'obtenció de matèries primeres, l'ús de dissolvents sostenibles, el reciclatge i la valorització dels residus, impulsant la resiliència climàtica.
La finalitat, segons assenyala Virginia García, és que “les empreses puguin incorporar aquesta tecnologia com a via per a la valorització de residus i contribuir així a l'increment de materials tèxtils sostenibles i al desenvolupament de processos innovadors i eficients per a la producció de fibres regenerades”.
Augment de la capacitat de producció de fibres regenerades
D’acord amb la directora de Tèxtils Funcionals d’Eurecat, “l'única manera d'assegurar la cadena de subministrament tèxtil de fibres de cel·lulosa és augmentar la capacitat de producció de fibres regenerades”, un mercat que “s’espera que augmenti notablement en els propers anys, donat que les empreses que avui utilitzen principalment cotó hauran d'afegir fibres regenerades en el seu programa de producció”.
Així, aquelles empreses que gestionen residus amb alt contingut en cel·lulosa o altres biopolímers com, per exemple, del sector agroalimentari, forestal, tèxtil o de gestió ambiental de mars i costes, es podran beneficiar de la innovació, així com la indústria de la química i la biorefineria, en la part del fraccionament de la biomassa per a l’extracció de productes d'alt valor afegit i de biopolímers.
El projecte Texwoods compta amb el suport econòmic de la Generalitat de Catalunya a través d'ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa, per generar tecnologia i coneixement diferencial que pugui ser incorporat a les empreses catalanes.
