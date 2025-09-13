Una calamarsada sorprèn Sant Llorenç de Morunys
Les pluges que han afectat el nord de Catalunya s'han traduït en una forta pedregada al municipi solsoní
Redacció
Sant Llorenç de Morunys
El front de tempestes fortes que ha afectat el nord de Catalunya en les darreres hores ha deixat registres d'entre 30 i 60 litres a la Catalunya Central i també alguna calamarsada al Solsonès. Durant la matinada, els carrers de Sant Llorenç de Morunys s'han tenyit de blanc fruit de la pedregada que ha caigut al municipi.
En total, s'han registrat més de 50 litres de precipitació acumulada, amb pics d'intensitat màxims de fins a 114 litres per hora, segons ha publicat Solsona FM. A l'estació del Port del Comte s'han comptabilitzat 36,2 litres.
Davant les inclemències meteorològiques, l'Ajuntament ha demanat precaució al veïnat.
