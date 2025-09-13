Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una calamarsada sorprèn Sant Llorenç de Morunys

Les pluges que han afectat el nord de Catalunya s'han traduït en una forta pedregada al municipi solsoní

La calamarsada que aquesta matinada ha afectat Sant Llorenç de Morunys

La calamarsada que aquesta matinada ha afectat Sant Llorenç de Morunys / Arxiu particular

Redacció

Sant Llorenç de Morunys

El front de tempestes fortes que ha afectat el nord de Catalunya en les darreres hores ha deixat registres d'entre 30 i 60 litres a la Catalunya Central i també alguna calamarsada al Solsonès. Durant la matinada, els carrers de Sant Llorenç de Morunys s'han tenyit de blanc fruit de la pedregada que ha caigut al municipi.

En total, s'han registrat més de 50 litres de precipitació acumulada, amb pics d'intensitat màxims de fins a 114 litres per hora, segons ha publicat Solsona FM. A l'estació del Port del Comte s'han comptabilitzat 36,2 litres.

Notícies relacionades i més

Davant les inclemències meteorològiques, l'Ajuntament ha demanat precaució al veïnat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El maquinista de l'Alvia que va descarrilar a Santiago: “Vull que se sàpiga tot, que hi hagi justícia”
  2. Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social: 'No sol·liciti mai la jubilació dos anys abans de l'edat ordinària
  3. Cap de Trànsit de la Regió Policial Central: «Molts accidents els provoquen conductors que són multireincidents»
  4. Els Bombers recomanen no fer això si truques per demanar un rescat
  5. Andreu Torres Pio: «No podia deixar Manresa sense xurreria fixa»
  6. Un expert veterinari adverteix sobre aquest greu error amb el teu gat: 'Pot provocar un problema important
  7. Un ferit en un incendi en un restaurant del carrer Divina Pastora de Manresa originat a la cuina
  8. L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa

Juan Evaristo Valls Boix, filòsof: «El gran error del nostre temps és haver-nos enamorat de la feina»

Juan Evaristo Valls Boix, filòsof: «El gran error del nostre temps és haver-nos enamorat de la feina»

«Contra la llei», la infermera que va canviar la justícia després de l'assassinat de la seva filla

«Contra la llei», la infermera que va canviar la justícia després de l'assassinat de la seva filla

El temporal fa malbé una de les carpes de la Fira de Santa Tecla de Berga

El temporal fa malbé una de les carpes de la Fira de Santa Tecla de Berga

Alejandro Amenábar: "Renunciar a l’element homosexual era com sentir vergonya de mi mateix"

Alejandro Amenábar: "Renunciar a l’element homosexual era com sentir vergonya de mi mateix"

Una calamarsada sorprèn Sant Llorenç de Morunys

Una calamarsada sorprèn Sant Llorenç de Morunys

Mustique, el paradís on viatgen els famosos per deixar de ser-ho

Mustique, el paradís on viatgen els famosos per deixar de ser-ho

A partir de dilluns diversos carrers tindran afectacions al trànsit

A partir de dilluns diversos carrers tindran afectacions al trànsit

La Fira d'Artistes i Artesans s'ajorna a demà a causa de la pluja

La Fira d'Artistes i Artesans s'ajorna a demà a causa de la pluja
Tracking Pixel Contents