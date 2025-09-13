El nucli de Montraveta, a Llobera, es prepara per a la seva festa major
Les propostes musicals són les protagonistes del programa per al pròxim 20 i 21 de setembre
El nucli de Montraveta, ubicat al municipi de Llobera, ja es prepara per viure la seva festa major el cap de setmana del 20 i 21 de setembre. Les propostes musicals seran les grans protagonistes de la celebració, ja que tenen un pes destacable dins el programa. Com cada any, un dels actes més tradicionals de la festa serà la missa i la benedicció del pa a l’església de Sant Pere Màrtir de Peracamps.
Els actes que inclou el programa començaran durant la tarda del dissabte, dia 20, amb un cafè popular i una festa de l’escuma a la plaça de l’ajuntament, un dels principals nuclis del municipi de Llobera. Tot seguit, entre les 7 h i les 10 h de la nit, tindrà lloc un «tardeo» que anirà a càrrec de DJ Monty i s’oferiran tapes de la Furgoteca a la mateixa plaça de l’ajuntament, epicentre de la primera jornada de la festa.
El diumenge, dia 21, els actes començaran a les 11 h del matí amb la missa i la benedicció del pa a l’església de Sant Pere Màrtir de Peracamps, una de les cites més arrelades a la festa lloberenca. En acabat, s’ha programat un vermut musical que comptarà amb l’actuació del duet Sal i pebre a l’església de Santa Maria de Montraveta, a partir de 2/4 d’1 del migdia.
La cita que s’encarregarà de cloure el programa serà el tradicional ball de festa major al local social del municipi, el qual anirà a càrrec del cantant solsoní, Marc Anglarill.
