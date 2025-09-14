La comèdia L’últim ball es farà per últim cop diumenge que ve
L’obra produïda per Lacetània Teatre tenia previst fer avui la seva quarta i última funció, però n'han anunciat una darrera per la setmana vinent
El Teatre Comarcal de Solsona es va omplir de gom a gom aquest diumenge a la tarda per acollir L’últim ball, la darrera producció de Lacetània Teatre. El muntatge, amb una quinzena d’actors i actrius de totes les edats, es va representar davant de 180 persones, deixant el teatre ple. Tot i que estava previst que fos l’última funció, l’èxit i les ganes dels intèrprets han portat l’organització a anunciar una sessió extra diumenge vinent. Abans que comencés l’obra, una veu en off recordava als assistents en clau d’humor que “l’obra pot tenir la durada d’una hora i quart, un quart d’hora o 4 hores”, en referència a les frases que els avis tan aviat obliden com allarguen.
L’obra transcorre en un hospital geriàtric, convertit en escenari d’humor negre, realisme incòmode i situacions absurdes que van fer riure i, alhora, van colpir el públic. Des de l’inici, quan una infermera descobria que l’àvia a qui portava un pastís amb les espelmes d’aniversari enceses ja havia mort, i va despertar riures quan la infermera li va tapar el cap amb els llençols.
No hi van faltar caminadors, cadires de rodes, bates blaves ni espardenyes, ni tampoc escenes punyents que retrataven la vellesa. Entre elles, la d’una infermera novell que trobava un excrement en una cadira, o la d’un pacient amb Alzheimer que barrejant tendresa i humor, demanava que el portessin “a les oficines” després d’haver estat atès.
El muntatge també va incloure escenes tan còmiques com reals. És l’exemple d’un avi rebel assegut per força en una cadira de rodes, que va arrencar rialles constants entre el públic. Amb un llenguatge directe i sense pèls a la llengua, es negava a obeir a la metgessa, “ni de conya em deixaré prendre la tensió, cabrona”. No només insultava el personal mèdic, sinó també els seus companys de residència, als quals definia com “una colla de vells atrotinats”, cosa que va fer alçar de la cadira els altres avis d’indignació. L’alcoholisme, el tabaquisme i el seu caràcter combatiu l’impulsaven a encentre un cigarret al mig de la sala, però la infermera no li va permetre. “Doncs sortiré a fumar-me un puto cigarro al carrer”, va dir tossut.
L’aparició d’un virus en una planta del geriàtric va acabar implicant el públic. Quatre intèrprets amb uniformes per desinfectar i motxilles fumigadores, van començar a ruixar no només l’escenari sinó també la gent.
El dia de la “visita familiar” va ser un dels instants més punyents: els pacients, esperançats, desplegaven una lona amb un gran “Hola família” mentre miraven cap a l’entrada desitjant que la família els visités. Però l’alegria va marxar de pressa quan la metgessa els comunicà que, un cop més, ningú no vindria.
I l’humor negre tornà a aparèixer amb la celebració de l’aniversari de l’Eulàlia, que feia 85 anys. Després de preguntar amb innocència si el pastís era “sense sucre”, li van respondre que també era sense gluten. Si bé, l’avi rebel hi posà la cirereta afegint “i sense poder-se menjar”.
Amb una comèdia plena de picades d’ullet a la vida real, Lacetània Teatre va oferir una mirada àcida i alhora tendra sobre la vellesa i la dignitat en l’últim tram de la vida. L’últim ball va fer riure i emocionar al públic.
- Ningú sap què és el «phubbing», però pràcticament tothom el pràctica amb el mòbil a la mà
- La família del manresà Jordi Ribas fa un donatiu per crear una plaça de professor de català a la Universitat de Michigan
- Un ferit en un incendi en un restaurant del carrer Divina Pastora de Manresa originat a la cuina
- Lidl reobrirà a Manresa el dia 26 amb 500 metres quadrats més de superfície
- Els Bombers recomanen no fer això si truques per demanar un rescat
- Dos detinguts a Manresa per cultivar marihuana en dos pisos al carrer Major i al carrer Migdia
- El maquinista de l'Alvia que va descarrilar a Santiago: “Vull que se sàpiga tot, que hi hagi justícia”
- Jordi González: 'Després d’aquesta malaltia que gairebé acaba amb mi si faig alguna cosa és perquè em surt del cor