Sant Llorenç renova la senyalització horitzontal per millorar la seguretat
Els treballs s’han centrat a repassar els senyals i línies laterals d’alguns trams de via, com també la prohibició d’aparcament entorn del carrer Grau de l’Arseny
Sant Llorenç de Morunys ja compta amb una senyalització horitzontal renovada en diferents punts del municipi, així com de marques que indiquen la prohibició d’estacionament en alguna zona on s’acostumava a aparcar. Les actuacions executades pel Departament de Territori de la Generalitat pretenen millorar la mobilitat i garantir una major seguretat viària a la zona, les quals van ser demanades pel consistori tot aprofitant que recentment es va renovar l’asfaltatge a la travessa urbana del municipi de la de la carretera de Berga.
Les obres, que han estat executades durant aquesta setmana, han permès renovar la pintura dels senyals horitzontals dels entorns del carrer de la Creueta, la que indica que està prohibit estacionar a la sortida del carrer Grau de l’Arseny, ja que la presència de vehicles en aquest punt entorpeix la visibilitat a aquells que van al volant, i la pintura de les línies laterals que tenen la finalitat d’estrènyer els carrils.
El consistori piteu ha valorat positivament aquestes intervencions que considerava prioritàries per millorar les condicions de la via, especialment després de la recent renovació del seu asfaltatge, executada a finals d’aquest mes d’agost.
Així mateix, l’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys assegura que encara hi ha actuacions pendents per tal de millorar l’estat de les carreteres del municipi, com ara la construcció d’unes noves voreres i la instal·lació de semàfors al pas de vianants ubicat a l’altura de l’entrada del carrer riu Cardener.
Aquestes obres reafirmen el compromís del govern local i del Departament d’Interior a l’hora de continuar millorant les infraestructures del municipi i garantir una major seguretat viària, tant pels conductors com pels vianants.
Recent renovació de l’asfaltatge a la carretera de Berga
Durant les darreres setmanes, el municipi piteu ha estat testimoni de diverses intervencions per millorar l’estat de les seves carreteres. A finals d’aquest agost es van iniciar les obres de renovació de l’asfaltatge a la travessera urbana de la carretera de Berga. Les obres es van emmarcar entre la zona de la Bàscula i fins a la plaça del Mur.
Aquesta intervenció, com també ho ha estat la més recent, va ser executada després que el consistori fes una petició al servei de carreteres del Departament d’Interior. De fet, durant l’estiu del 2023 ja es va asfaltar la part més central de la travessera urbana de la carretera de Berga i el primer tram de la carretera de Solsona i, durant aquest 2025, s’està asfaltant des de la plaça del Mur i fins a la zona de la Taleia.
En aquest sentit, l’Ajuntament de Sant Llorenç va agrair la «bona predisposició del servei de carreteres de la Generalitat per a millorar a poc a poc les travesseres urbanes que són de la seva titularitat».
