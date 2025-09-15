Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Localitzen un boletaire perdut durant hores a la Coma i la Pedra

L'home, que havia sortit a primera hora del matí, va ser rescatat sa i estalvi pels volts de les 4 h de la tarda

L'helicòpter MAER que es va activar per trobar el boletaire

L'helicòpter MAER que es va activar per trobar el boletaire / Bombers de la Generalitat

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Solsona

Els Bombers de la Generalitat van localitzar la tarda d'aquest diumenge, un boletaire a la Coma i la Pedra (Solsonès) que havia sortit a primera hora i no havia tornat a casa. L'avís per a aquesta incidència va ser rebut pels volts de les 4 h de la tarda, després que els seus familiars no haguessin tingut notícies del seu parent que havia marxat a collir bolets hores abans. L'home va ser localitzat sa i estalvi.

El dispositiu de recerca va comptar amb dotacions dels Bombers de la Regió d'Emergències Centre, el Grup Caní de Recerca i un helicòpter MAER amb GRAE (Grup d'Actuacions Especials).

