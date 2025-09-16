Isabel Torres, alcaldessa de Torà: «No tenim transport públic per anar a Solsona o Manresa»
L’alcaldessa va aprofitar la visita de la delegada del Govern a la Catalunya Central, Èlia Tortolero, per demanar millores en el servei de transport públic i l'augment d'hores dels educadors per a infants amb necessitats especials
«A Torà no tenim transport públic que ens porti fins a Manresa o a Solsona i això ens suposa un gran problema», manifesta la seva alcaldessa, Isabel Torres. Aquesta és una de les reivindicacions que va manifestar a la delegada del Govern a la Catalunya central, Èlia Tortolero, que aquest dimarts va visitar Torà i Biosca. Durant la trobada, en què també van visitar l’escola toranesa, la batllessa va traslladar-li alguns aspectes que cal millorar al municipi, com els serveis de transport públic i l'educatiu.
«Amb el canvi de comarca, a molts pacients els destinen a l’hospital de Sant Joan de Déu de Manresa o a fer la rehabilitació a Solsona i ens trobem que no tenim transport públic», lamenta. Aquest factor dificulta que persones grans, o que no condueixen, no es puguin desplaçar a altres municipis i hagin de dependre d’algú que els porti. Per aquest motiu, va demanar a la delegada millores que garanteixin un major abast del servei.
Un altre dels grans problemes està en sector de l’ensenyament. «Hi ha nens amb necessitats especials que necessiten ser atesos al centre i ens van retallar hores de les professionals que donen aquest servei», explica. A banda, va demanar noves mesures per millorar la seguretat viària a la C-1412, que passa per Torà. «Molts vehicles hi circulen a gran velocitat i és perillós; fa anys que demanem una solució», lamenta.
L’alcaldessa va agrair la predisposició de Tortolero, que es va comprometre a fer el possible per posar remei als problemes. «Per tirar endavant, el món rural necessita més facilitats per part de l’Administració», assegura.
