L'alcaldessa de Clariana de Cardener, Íngrid Melero, nova consellera comarcal del Solsonès
Melero s'incorpora a l'ens en substitució de l'alcaldessa de Torà, Isabel Torres, que abandona el càrrec tal com havien estipulat a l'inici del mandat
Al Ple d'aquest dijous es donarà compte de la redistribució de les vicepresidències després del canvi de president del consell
L’alcaldessa de Clariana de Cardener, Íngrid Melero (Compromís Municipal) s’incorporarà al Consell Comarcal del Solsonès com a consellera, en substitució de l’alcaldessa de Torà, Isabel Torres (CM), que deixarà el seu càrrec a l’ens. La presa de possessió de Melero es durà a terme durant el Ple de la tarda d’aquest dijous, durant el qual també es donarà compte de la redistribució de les vicepresidències que s’ha hagut de fer en el govern després del canvi de president que es va efectuar aquest estiu, tal com van estipular al principi de la legislatura les formacions d’ERC i CM.
Isabel Torres, la consellera comarcal sortint, ha explicat a aquest diari que la substitució de la seva posició per part d’Íngrid Melero ja estava prevista des de l’inici del mandat. «El 2023 vam acordar que els dos primers anys de legislatura jo seria consellera i a partir de mitjan 2025 ella em rellevaria», detalla.
El d’aquest dijous serà el primer Ple amb Claustre Sunyer (CM) com a presidenta de l’ens, després que aquest mes de juliol prengués possessió del càrrec, tot agafant el relleu de Benjamí Puig (ERC). Aquest canvi, com el de les conselleres comarcals, també va respondre a l’acord que ambdues formacions polítiques van fer a principis de legislatura, estipulant que un representant de cada partit assumiria la presidència del consell durant dos anys.
A conseqüència d’aquest canvi, també s’han hagut de redistribuir les vicepresidències de l’ens, un ajust del qual també es donarà compte durant el Ple de demà. Benjamí Puig, l’antic president, esdevindrà el vicepresident primer; Jordi Selga (CM), vicepresident segon; Xavier Castellana (ERC), vicepresident tercer; i Xavier Vilalta (CM), vicepresident quart.
Un altre dels punts que destaquen dins de l’ordre del dia serà la votació del nou conveni per al personal funcionari i laboral de l’ens comarcal, el qual ja ha estat aprovat prèviament per una àmplia majoria dels treballadors, com asseguren fonts del consell.
