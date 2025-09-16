Olius organitza una caminada fins a la masia fortificada de la Torreta i el Molí de Cups
La ruta s'ha programat pel pròxim diumenge 21 de setembre, coincidint amb la Setmana de la Mobilitat Europea
Amb motiu de la Setmana de la Mobilitat Europea, el pròxim diumenge 21 de setembre l’Ajuntament d’Olius ha organitzat una caminada que permetrà als seus participants visitar la Torreta, construcció també coneguda com el Castell d’Olius, i el Molí de Cups. Es tracta d’una activitat gratuïta, però l’organització demana inscripció prèvia.
La caminada donarà tret de sortida a les 8 h del matí des de la plaça de l’Olivera, a la urbanització del Pi de Sant Just. Des d’aquest punt, tots els participants iniciaran la seva marxa cap a les dues construccions de gran valor patrimonial i, tot seguit, tornaran fins al punt inicial de la ruta.
L’organització ha aprofitat per recordar que no es fa responsable dels accidents que es puguin produir en el desenvolupament de l’activitat i ha advertit als participants que procurin no embrutar la natura llençant-hi brossa.
Les inscripcions, que són gratuïtes, es poden fer a través del correu electrònic del consistori (ajuntament@olius.cat) o trucant al telèfon 973480961.
La Torreta, la construcció que es visitarà en el marc de la caminada, és un monument protegit com a bé cultural d’interès nacional ubicat al mateix municipi d’Olius. Es troba assentat damunt d’un single rocallós, a la conca alta del riu Cardener, i forma part del conjunt construït per la Torreta, l’església romànica de Sant Esteve d’Olius i el seu particular cementiri gaudinià.
