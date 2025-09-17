Una caminada i una pedalada des de Solsona culminaran diumenge amb una observació del sol a Lladurs
L’activitat, gratuïta, es farà aquest diumenge a dos quarts de nou del matí
Redacció
Un any més, Solsona s’adhereix a la Setmana Europea de la Mobilitat amb una proposta de lleure gratuïta i oberta a tothom. A fi de sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del transport i potenciar-ne el retrobament amb l’entorn natural, la seva gent i el patrimoni cultural, diumenge s’organitza una caminada i una pedalada des de la plaça del Camp fins al castell de Lladurs, on es durà a terme una activitat d’observació del sol al Centre Astronòmic del Solsonès.
Aquesta proposta, sense inscripció prèvia, començarà a la plaça del Camp a dos quarts de nou del matí. La caminada serà de 10 quilòmetres i la pedalada, de 25. La ruta per als que optin per anar a peu discorrerà per la Creu Blanca, la Borda i la Ribereta fins als decantadors de Llera, on s’oferirà un primer avituallament.
L’astre rei pel telescopi
L’itinerari continuarà per la creu de la Contrella, el Casó i Lladurs fins al punt d’arribada, que serà el castell, on els participants tindran un segon avituallament mentre gaudeixen d’unes vistes excepcionals. Al Centre Astronòmic, el seu director, Jordi Fraxanet, oferirà la possibilitat de mirar el sol mitjançant un telescopi amb uns filtres que eviten lesions als ulls, i es podran observar taques i protuberàncies de l’astre rei. Per a la tornada hi haurà servei de bus gratuït.
Aquestes activitats, suspeses l’any passat per les previsions de pluja, són coorganitzades per la regidoria de Medi Ambient de Solsona i el Consell Comarcal amb la col·laboració dels Amics de la Bici de Solsona, el Centre Excursionista del Solsonès, l’Ajuntament de Lladurs i Astrosolsonès.
Solsona s’afegeix a la Setmana Europea de la Mobilitat des del 2007 per contribuir a promoure hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables, com els desplaçaments a peu, en bicicleta o en transport públic. Enguany organitzen activitats 333 municipis de tot Catalunya amb el lema “Mobilitat per a tothom”, que posa l’accent en l’accessibilitat al transport públic.
