A restauració el gegant del Brut de Torà després que un espectador el fes caure en tibar-lo del braç

A conseqüència de l'impacte, la figura d'imatgeria festiva ha patit danys importants i ja ha estat portada al taller Casserras de Solsona per ser restaurat

El gegant del Brut de Torà, que ha patit una caiguda per l'estrebada d'un espectador

El gegant del Brut de Torà, que ha patit una caiguda per l'estrebada d'un espectador / Associació del Brut i la Bruta

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Solsona

El gegant del Brut de Torà ja es troba en procés de restauració després que un espectador el fes caure en tibar-lo del braç durant una cercavila a les Borges Blanques. A conseqüència de l'impacte, la figura d'imatgeria festiva ha patit danys importants que han obligat a portar-lo al taller d'escultura Casserras de Solsona per recompondre'l. Davant d'aquests fets, els membres de la Colla Gegantera del Brut i la Bruta han fet una crida a la responsabilitat col·lectiva per evitar actes com el de l'espectador que va provocar la caiguda del gegant, de la mateixa manera que han demanat respecte cap als gegants i els seus portadors.

Com relaten els membres de la colla toranesa a través d'una publicació a les xarxes socials, l'incident va tenir lloc en quan la cercavila tot just començava. Va ser llavors quan un dels espectadors que es trobava entre la multitud va agafar un dels braços del Brut i el va continuar estirant fins que va fer caure el gegant i el seu ballador. L'incident, segons ha avançat SolsonaFM, ha deixat danys importants en la figura d'imatgeria festiva, però afortunadament el seu portador va resultar il·lès.

Davant d'aquest fet provocat per una acció «irresponsable», com asseguren els geganters, han manifestat que les figures d'imatgeria «no són joguines, són obres d'art, fruit del treball d'escultors i escultores que hi posen l'ànima». A banda, puntualitzen que «agafar, empènyer o interferir en el seu moviment posa en risc tant el gegant com la persona que el porta».

