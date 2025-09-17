Del canvi de nom a les denúncies per transfòbia: el SAI del Solsonès atén 15 consultes en menys de 9 mesos
El Servei d’Atenció Integral per al col·lectiu LGTBIQ+ del Consell Comarcal fa balanç
Des de principi d’any el Servei d’Atenció Integral (SAI) per al col·lectiu LGTBIQ+ del Consell Comarcal del Solsonès ha rebut una quinzena de consultes. Aquest servei es dedica a aportar informació, atenció i suport davant d’incidències, denúncies o altres tràmits relacionats amb la discriminació cap al col·lectiu, així com d’impulsar campanyes de sensibilització i prevenció de la LGTBIfòbia. Les consultes més requerides són per tramitar de canvi de nom de la targeta sanitària, així com per fer propostes de treball comunitari i de sensibilització social. Malgrat això, també n’han rebut tres per casos de transfòbia.
Durant aquest 2025, cinc persones han demanat informació al SAI del Solsonès per canviar el nom de les seves targetes sanitàries en haver transicionat. Per a aquests casos, com explica una tècnica, els tràmits es gestionen des del mateix servei comarcal, el qual es posa en contacte amb el SAI central que té seu a Barcelona i, juntament amb el Departament de Salut de la Generalitat, s’efectua el tràmit. A banda, també s’aporta informació i acompanyament per formalitzar la sol·licitud.
En cas de voler canviar el nom al registre civil, tot i que no és competència de la Generalitat i, per tant, tampoc del SAI, les tècniques ofereixen informació i acompanyament als interessats perquè puguin fer el tràmit.
Un altre dels serveis més requerits, que també ha rebut cinc consultes, són les propostes de treball comunitari i de sensibilització social per part de la ciutadania o d’algun col·lectiu o entitat. D’aquesta manera, pot vehicular o fer d’altaveu d’iniciatives de caràcter educatiu o reivindicatiu per donar a conèixer les realitats LGTBIQ+ i crear comunitat entre les persones que hi pertanguin. D’altra banda, també aporten informació sobre les entitats que hi ha a la comarca i a la regió, informació que pot servir perquè persones del col·lectiu trobin nous espais de socialització i reivindicació.
Per casos de transfòbia, el servei comarcal ha rebut un total de tres consultes. Quan es donen aquestes situacions, al SAI pot proporcionar atenció i suport a les persones afectades i se’ls informa dels seus drets i sobre com poden denunciar els fets. Malgrat això, cap d’aquests casos ha acabat sent denunciat fins al moment.
Aquest any, també han atès una persona que volia informar-se sobre com i on fer el procés de transició a nivell hormonal. Al Solsonès no s’ofereixen aquesta mena tractaments mèdics, però quan algú de la comarca té clar que vol iniciar el procés, des del SAI se’ls deriva a la Unitat de Trànsit del CAP Bages, ubicat a Manresa. Serà llavors quan professionals de diferents àmbits de la salut estudiaran cada cas per començar el procés de transició hormonal amb total seguretat.
Educar i conscienciar
Una altra de les grans línies d’actuació dels SAI és fer formacions per a personal de l’Administració pública, així com per a empreses del sector privat, per garantir que tots els treballadors estan educats en termes de diversitat sexual i de gènere. Alhora, els tècnics del servei també s’ocupen de redactar plans per protegir els drets de les persones del col·lectiu i protocols d’abordatge de la LGTBIfòbia.
Així mateix, s’encarreguen de l’organització de campanyes per a la població general que també tenen la finalitat de sensibilitzar i donar a conèixer la realitat de les persones del col·lectiu, de la mateixa manera que de programar actes i esdeveniments per dates assenyalades com ara el 28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull.
Famílies LGTBIQ+ unides
A partir de la tasca del SAI, a la capital de comarca es va crear un grup per a persones LGTBIQ+, així com per a les seves famílies, amb la finalitat d’esdevenir un espai de trobada per compartir experiències i conèixer-se entre ells. D’aquesta manera, com apunta la tècnica, els infants i joves poden ampliar els seus cercles i trobar referents propers, quelcom molt valuós, com apunta la professional, i les famílies poden debatre i compartir opinions i consells per educar els seus fills amb orgull.
De fet, la tècnica assegura que de cara als pròxims mesos preveuen organitzar noves quedades per afavorir que més famílies i persones del col·lectiu s’hi puguin afegir i fer cada cop més gran la comunitat.
Un servei inaugurat el 2018
El SAI LGTBIQ+ del Solsonès es va crear el 2018 i s’ubica al Consell Comarcal. El servei s’adreça al col·lectiu de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, així com a les seves famílies, i es dirigeix, molt especialment, a aquelles persones que hagin patit una situació de discriminació per raó d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere. Es pot contactar amb aquest servei per telèfon, al 973483234, o bé per correu electrònic a saisolsones@elsolsones.cat.
