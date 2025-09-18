El Consell del Solsonès contractarà una empresa per recuperar les dades perdudes pel ciberatac
L'ens comarcal ha aprovat en el Ple d'aquest dijous la declaració de l'atac com un "fet catastròfic" perquè els sistemes informàtics tornin a la normalitat
El següent pas serà que la comissió de govern aprovi el contracte
El Consell Comarcal del Solsonès ha aprovat en el Ple d’aquest dijous declarar el ciberatac patit el passat 25 d’agost com «un fet catastròfic», un tràmit que agilitzarà la contractació d’una empresa que recuperarà les dades perdudes des de llavors. Com va manifestar el secretari de l’ens, l’empresa escollida és la mateixa que uns anys enrere va aconseguir recuperar unes dades xifrades a causa d’un altre atac al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), amb seu a Solsona.
L'aprovació per unanimitat de la proposta agilitzarà el procés de contractació de l'empresa, procés que sense aquest tràmit es podria allargar fins a 7 mesos, com ha apuntat el secretari. D'aquesta forma, atesa la llei, si es declara un fet catastròfic es permet formalitzar una contractació urgent. El següent pas serà que la comissió de govern aprovi el corresponent contracte.
Des de fa quasi un mes, l'ens no pot efectuar tràmits com ara nòmines i contractacions, ja que els seus sistemes han resultat greument afectats.
