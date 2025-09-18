Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Consell del Solsonès contractarà una empresa per recuperar les dades perdudes pel ciberatac

L'ens comarcal ha aprovat en el Ple d'aquest dijous la declaració de l'atac com un "fet catastròfic" perquè els sistemes informàtics tornin a la normalitat

El següent pas serà que la comissió de govern aprovi el contracte

La presidenta i vicepresidents del consell durant el Ple d'aquest dijous

La presidenta i vicepresidents del consell durant el Ple d'aquest dijous / Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Solsona

El Consell Comarcal del Solsonès ha aprovat en el Ple d’aquest dijous declarar el ciberatac patit el passat 25 d’agost com «un fet catastròfic», un tràmit que agilitzarà la contractació d’una empresa que recuperarà les dades perdudes des de llavors. Com va manifestar el secretari de l’ens, l’empresa escollida és la mateixa que uns anys enrere va aconseguir recuperar unes dades xifrades a causa d’un altre atac al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), amb seu a Solsona.

L'aprovació per unanimitat de la proposta agilitzarà el procés de contractació de l'empresa, procés que sense aquest tràmit es podria allargar fins a 7 mesos, com ha apuntat el secretari. D'aquesta forma, atesa la llei, si es declara un fet catastròfic es permet formalitzar una contractació urgent. El següent pas serà que la comissió de govern aprovi el corresponent contracte.

Des de fa quasi un mes, l'ens no pot efectuar tràmits com ara nòmines i contractacions, ja que els seus sistemes han resultat greument afectats.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents