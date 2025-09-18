Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Solsona organitza un nou curs de taitxí per treballar l’equilibri físic i mental

David Cifré conduirà l'activitat els dimarts en dues opcions horàries a l'auditori de la sala polivalent

Participants al curs de taitxí de Solsona

Participants al curs de taitxí de Solsona / Ajuntament de Solsona

Redacció

Solsona

Amb més de quinze anys de trajectòria i una participació que es manté fidel temporada rere temporada, el curs de taitxí per treballar l’equilibri físic i mental s’ha consolidat a Solsona com una de les activitats de benestar més arrelades al calendari municipal. Per això, l’Ajuntament n’organitza una nova edició, les inscripcions de la qual s’obren aquest dijous.

L’activitat es durà a terme els dimarts del 30 de setembre al 12 de maig a l’auditori de la sala polivalent amb dues opcions horàries: de dos quarts de deu a onze del matí, o bé de sis a dos quarts de vuit del vespre.

La pràctica del taitxí combina moviments fluids i enllaçats que milloren la coordinació, reforcen l’equilibri i contribueixen a reduir l’estrès, afavorint la relaxació física i mental. En será l’instructor David Cifré, professional amb una dilatada experiència en la pràctica i l’ensenyament d’aquest art marcial d’origen xinès.

El preu del curs es manté en 70 euros i el pagament es pot fer una sola vegada o de manera fraccionada (fulletó informatiu disponible aquí). Les persones que hi estiguin interessades tenen temps d’inscriure-s’hi fins al dia 29 d’aquest mes a l’Oficina d’Atenció Ciutadana municipal. Per a més informació, es pot contactar amb l’organització per correu electrònic a siad@elsolsones.cat, o bé trucant al 973483234.

El curs de taitxí és organitzat cada any per les regidories de Feminismes i Salut amb la col·laboració del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) del Consell Comarcal del Solsonès dins el programa “Salut, consciència i moviment”.

