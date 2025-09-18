El viral joc de supervivència Survival Zombie aterra aquest dissabte a Sant Llorenç de Morunys
El municipi de la Vall de Lord es convertirà en un escenari apocalíptic on desenes de participants tindran sis hores per escapar d'una colla de zombis i resoldre enigmes
Sant Llorenç de Morunys acollirà aquest dissabte, 20 de setembre, una nova edició del viral joc de supervivència en viu Survival Zombie, que transformarà els carrers del municipi en un escenari apocalíptic entre les 10 de la nit i les 4 de la matinada. Els participants, que podran inscriure’s en diferents modalitats -Supervivent, Supervivient Extrem, Supervivient infantil o Zombie-, hauran de posar a prova la seva astúcia, rapidesa i capacitat de reacció. El repte és clar: escapar dels zombis i resoldre els enigmes que aniran apareixent al llarg de la nit.
La mecànica del joc no permet relaxar-se: el més mínim contacte amb un zombi elimina al jugador com a Supervivent, tot i que sempre pot reincorporar-se al bàndol contrari passant per la zona de maquillatge, o bé abandonar traient-se la polsera identificativa.
La història que envolta aquesta edició té arrels llegendàries. Segons l’organització, els fets es remunten al segle XIII, quan el poble va aixecar muralles per defensar-se de les amenaces externes. Però el veritable perill es trobava dins. Uns manuscrits descoberts el 1950 parlarien d’una secta capaç de retornar els morts a la vida. Ara, segons els rumors, els carrers de Sant Llorenç tornen a veure criatures que caminen entre els vius, guiades per estranys encaputxats que murmuren en llengües prohibides. Amb aquesta atmosfera de misteri i terror, Sant Llorenç de Morunys promet una nit plena d’adrenalina, estratègia i diversió.
