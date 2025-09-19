La Biblioteca Carles Morató de Solsona obre les inscripcions a una desena de clubs de lectura
Entre les novetats, s'estrena un grup radiofònic i un altre de novel·les amb mirada feminista
Redacció
La Biblioteca Carles Morató de Solsona dona el tret de sortida a un nou curs de clubs de lectura i obre inscripcions per a tothom que vulgui gaudir dels llibres de forma compartida. Enguany hi ha prop d’una desena de clubs amb places disponibles, alguns dels quals són de nova creació.
Aquesta activitat de la biblioteca és un espai de trobada per parlar de lectures, compartir experiències i descobrir nous autors i gèneres. L’oferta de clubs ha anat creixent curs rere curs i s’adreça a públics de totes les edats i interessos: infants, joves, adults i gent gran, per a lectors amb diferents nivells de coneixement de la llengua i amb inquietuds literàries diverses.
En la majoria de casos les trobades són de periodicitat mensual, excepte per al grup de la gent gran, que es reuneix setmanalment els dilluns al matí, i el radiofònic, que serà trimestral.
Una de les novetats, precisament, serà el club de lectura radiofònic, del qual es va fer una prova pilot la primavera passada, en col·laboració amb Solsona FM. Consistirà a llegir un llibre i enregistrar un programa de ràdio cada tres mesos (novembre, febrer i maig).
Lletres que couen
També s’incorpora de nou en l’oferta de clubs de lectura el que porta per títol Lletres que couen, adreçat a majors d’edat i dinamitzat per la filòloga Muntsa Muñoz. A partir del 8 d’octubre, un dimecres de cada mes de set a vuit del vespre, es llegiran novel·les amb mirada femenina o feminista. “S’hi abordaran lectures que remoguin, que donin peu a conversa i debat i que afavoreixin la crítica i l’autoconeixement”, tal com avança Muñoz. En qualsevol cas, “serà un club per a retrobar el gust per la lectura i per a gaudir de les poques estones que tenim per llegir”.
De la mà del Servei Comarcal de Català, enguany també es recupera el club de lectura fàcil en català, un dijous al mes. És una opció pensada per a persones que aprenen la llengua i volen millorar-ne la parla i la comprensió lectora.
Aquests grups s’afegeixen als ja existents que començaran el curs amb places disponibles: el de la gent gran; el Grimm, per a infants de 2n i 3r de primària; el Dahl, per a alumnes de 4t a 6è; el juvenil, per a joves d’ESO, amb dues opcions horàries; el de narrativa, i el d’italià. N’hi ha d’altres a la biblioteca solsonina, com el d’àlbums il·lustrats, amb places plenes i llista d’espera.
Amb aquesta diversitat d’opcions, la Biblioteca Carles Morató reafirma la voluntat d’acostar la lectura a tothom i d’enriquir l’oferta cultural de la ciutat. Les inscripcions es poden formalitzar a l’equipament de forma presencial o per correu electrònic a biblioteca.solsona@ajsolsona.cat, i als Serveis Socials municipals en el cas del club de la gent gran.
Club d’escriptura
Paral·lelament, la Carles Morató tornarà a oferir el club d’escriptura, de periodicitat quinzenal i assistència gratuïta, conduït per la filòloga i professora d’escriptura Carme González Graell. Començarà el 20 d’octubre i s’allargarà fins al 8 de juny amb dues sessions al mes els dilluns a les set del vespre.
