Claustre Sunyer, presidenta del Consell del Solsonès: «Fins que no trobem un terreny urbanitzat pel nou Centre Sanitari no es mourà cap peça»
Conscients que l'actual edifici «necessita moltes millores» la presidenta no descarta la construcció d'un de nou per donar un millor servei
L'oposició lamenta que el procés de traspàs del servei a CatSalut està estancat des de fa mesos i no hi ha novetats
«Tot i que es faci el traspàs del servei del Centre Sanitari a CatSalut, val la pena posar esforços en trobar un terreny urbanitzat per construir un nou edifici», va assegurar la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, Claustre Sunyer (CM), durant el Ple d'aquest dijous. Mentre el procés de traspàs està estancat des de fa mesos, a l'espera que es decideixi a quina empresa o fundació se cedirà la gestió del centre i després de més d'un any que vencés el termini de compra del solar de Ca l'Alemà el juliol passat, on es preveia aixecar el nou edifici, Sunyer va manifestar que «fins que no tinguem un terreny urbanitzat no es mourà cap peça pel que fa a la seva construcció».
Durant el seu primer Ple com a presidenta, després del canvi a mitja legislatura, Sunyer va reconèixer que l'actual Centre Sanitari «necessita moltes millores tot i que ja se n'han fet darrerament». Per aquest motiu, considera «interessant» construir un nou edifici per millorar el seu servei i garantir que hi hagi més espai i aparcaments pels treballadors; «donaria molt valor a la comarca», va assegurar. Tot i això, l'única condició és que el terreny on s'aixequi estigui urbanitzat, un requisit que no complia el de Ca l'Alemà.
En ser preguntada per l'oposició sobre les novetats dels diferents fronts oberts que envolten el Centre Sanitari, la presidenta va lamentar que des de la seva presa de possessió «no hi ha hagut cap novetat», ja que s'han hagut de centrar en altres qüestions.
Nou conveni pels treballadors de l'ens
Una de les qüestions que l'ens tenia pendents de fa anys era «ordenar la casa», com va manifestar a aquest diari en una entrevista l'anterior president, Benjamí Puig, amb un nou conveni per al seu personal funcionari i laboral. El document recull una sèrie de punts que suposaran una millora en les seves condicions, com ara més flexibilitat horària, considerar el dissabte com un dia festiu (ja que abans només es considerava el diumenge) i l'augment dels dies de vacances segons l'antiguitat, per exemple.
El conveni propi, que va ser aprovat pel Ple, es va sotmetre a aprovació prèviament entre el personal laboral i de les 69 persones, 44 van votar-hi a favor i una en contra. Les altres no es van pronunciar.
L'aprovació d'aquest punt va ser celebrada per la Cup, que, com va manifestar Marc Barrera, «és un exemple d'una feina ben feta, ja que era un problema que feia anys que estava encallat i creava conflicte a la casa». El conseller, a més, va fer notar que l'entesa entre els grups de CM i ERC, que formen govern al consell, ha solucionat aquest problema que fa anys que s'arrossegava. Tot i això, va recordar que hi ha altres qüestions encallades com la posada en marxa del nou sistema de recollida comarcal i el traspàs del Centre Sanitari.
Marc Barbens dels Independents, per la seva banda, va manifestar que la bona entesa entre els dos grups no ha tingut a veure a l'hora d'arribar a un acord amb el personal i aprovar el conveni. Com va manifestar, «és un tema que hauria de solucionar qualsevol formació que governi», sigui per si sola o en coalició. A més, va assegurar que els dos grups polítics no tenen una mateixa visió pel que fa al traspàs del Centre Sanitari. «Fins que no hi hagi una resolució concreta, no sabrem quina visió guanya», va apuntar.
El ciberatac és considerat un «fet catastròfic»
El Consell va aprovar també la declaració del ciberatac patit el passat 25 d’agost com «un fet catastròfic», un tràmit que agilitzarà la contractació d’una empresa que recuperarà les dades perdudes des de llavors. Com va manifestar el secretari de l’ens, l’empresa escollida és la mateixa que uns anys enrere va aconseguir recuperar unes dades xifrades a causa d’un altre atac al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), amb seu a Solsona. L'acció agilitzarà el procés de contractació de l'empresa, procés que sense aquest tràmit es podria allargar fins a 7 mesos, com va apuntar el secretari.
Canvi de vicepresidents i una nova consellera
Després del canvi de presidència estipulat des de l'inici del mandat, en què el càrrec de Benjamí Puig (ERC) ha estat pres per Claustre Sunyer (CM), també s’han hagut de redistribuir les vicepresidències de l’ens. Benjamí Puig (ERC) ha esdevingut el vicepresident primer; Jordi Selga (CM), vicepresident segon; Xavier Castellana (ERC), vicepresident tercer; i Xavier Vilalta (CM), vicepresident quart.
D'altra banda, l'alcaldessa de Clariana de Cardener, Íngrid Melero (CM), va prendre possessió del seu nou càrrec com a consellera comarcal en substitució de l'alcaldessa de Torà, Isabel Torres. Es tracta d'un canvi que ja estava previst des de l'inici del mandat.
