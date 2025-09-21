Els zombis s'apoderen per una nit dels carrers de Sant Llorenç de Morunys
Al voltant de 200 persones van prendre part d'una experiència que va convertir el centre de la vila piteua en un teló de fons de pel·lícula de terror
Night of the Living Dead (1968), Dawn of the Dead (2004) i Zombieland (2009) són tres dels grans referents internacionals pel que fa a pel·lícules de zombis. I des d'aquesta mateixa matinada, els veïns de Sant Llorenç de Morunys ja no hauran d'imaginar-se amb els seus amics en una casa de camp abandonada de Pennsylvania, a un centre comercial de Milwaukee o a la mansió de Bill Murray de Los Angeles. Ara, quan s'hagi post el sol i passin caminant pel passeig de Cal Sant o qualsevol dels angostos carrerons del nucli antic, miraran de reüll, intranquils, que no els persegueixi un mort vivent que els pugui mossegar.
I és el que va viure ahir a la nit aquesta petita i pintoresca població solsonina va ser una experiència que molts dels seus vilatans recordaran durant molt de temps: la Surviva Zombie. Una gran gimcana amb proves d'allò més horroroses -en el bon sentit de la paraula- que no només completaven una història on cadascú encarnava un rol, sinó que a sobre ho havien de fer evitant en la mesura que fos possible que una de les criatures que divagava pel poble les atrapés i les convertís en un zombi més.
I a més de la bona caracterització dels personatges i un maquillatge que posava els pèls de punta, també la inestabilitat meteorològica va aportar un punt de suspens molt adient a la trama. La nit queia a poc a poc i la desaparició dels darrers raigs de llum semblava cridar els núvols baixos perquè ocupessin l'espai que deixaven lliure, i les quatre gotes que van descarregar van ser la cirereta del pastís. El teló estava decorat, els zombis campaven lliurement pels carrers, i els participants ja cercaven per tot el poble les proves que havien de fer.
Corredisses i estratègies
Molts dels jugadors que ahir van visitar Sant Llorenç tenen experiència en aquest tipus d'activitat. Tanta que molts d'ells no només vestien una indumentària específica, sinó que carregaven a l'interior de les seves motxilles un sistema de comunicació de tipus walkie talkie per mantenir un diàleg constant amb els seus companys en el cas que una criatura fes que se separessin durant una estona. Altres, en canvi, amb menys recorregut en aquest tipus d'activitats, apostaven per una experiència pura de supervivència i constant adaptació a les circumstàncies.
Superar les proves no només requeria enginy o molta atenció, sinó que en més d'una ocasió s'havia de superar una zona infestada de zombis per recuperar elements concrets que més endavant serien claus. I davant d'aquest repte, multitud de respostes: Alguns grups apostaven per utilitzar la majoria de jugadors per entretenir els morts vivents mentre un company per separat s'endinsava a la zona infectada, mentre que d'altres ho confiaven tot al seu sigil i a fer el mínim soroll possible mentre s'esmunyien per les baranes del parc de les Eres.
Les constants corredisses ja començaven a deixar-se veure als rostres dels participants, que aprofitaven qualsevol moment de descans per recuperar una mica d'alè. El rol que havia adoptat també començava a ocasionar una certa fatiga mental. Tanta que en veure una persona caminar el primer que feien era mirar-li el braç o el coll per identificar si estaven o no infectat i, per tant, si ja podien començar a córrer. Una atenció creixent a mesura que avançava la matinada, ja que per un costat les agrupacions de morts vivents anaven creixent. A més, el fet de conèixer els perfils de cada zombi permetia a molts dels participants adaptar els seus recorreguts per evitar aquells que exigien una arrencada més explosiva.
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- Mira els nous trens que passaran per la línia de Renfe de Manresa
- Dos accidents de trànsit al Berguedà en només tres hores
- Evacuen en helicòpter un ferit greu en un xoc entre una furgoneta i un camió a la C-55, a Cardona
- El sacerdot de Manresa al centre de la polèmica per l'activitat de l'església ultra a les xarxes es referma
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana a les comarques de casa nostra
- Detinguda a Igualada per fer compres fraudulentes amb la targeta de la dona per a qui treballava
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà