Lladurs restaura la coberta de l’església del castell per convertir-la en l’epicentre cultural
Es vol recuperar perquè aculli esdeveniments com concerts musicals i exposicions
La teulada de l'església de Santa Maria de Lladurs, ubicada just davant del seu castell centenari, està en procés de restauració per millorar les seves condicions de seguretat i salubritat. La parròquia va quedar en desús més d'un segle enrere i, des de llavors no acull misses ni cap mena d'esdeveniment religiós. La intenció amb la seva posada al dia és recuperar una construcció amb valor patrimonial perquè pugui acollir tota mena d'esdeveniments culturals, des de concerts musicals fins a exposicions divulgatives.
Com assegura l'alcalde de Lladurs, Daniel Rovira, més de 100 anys enrere era l'església principal del municipi, però en un moment donat es va desconsagrar per cedir la seva posició a la parròquia que s'ubica al costat de l'Ajuntament. Des de llavors, va quedar en desús i part dels materials de la seva teulada van ser desmuntats i aprofitats per l'edificació de l'església que va esdevenir el centre religiós de la població. Per aquest motiu, i la degradació del pas del temps, la intervenció era necessària.
Els treballs que s'estan duent a terme se centren a reconstruir la teulada de volta de pedra que corona la parròquia. D'aquesta manera, es repararan desperfectes i esquerdes que provocaven filtracions d'aigua a l'interior del recinte. Un cop enllestida aquesta fase, es procedirà a condicionar l'edificació per dotar-la de servei d'aigua corrent i de llum perquè pugui tornar a entrar en funcionament.
La idea de convertir aquest espai en un nou epicentre cultural del municipi respon a l’encant de la parròquia, així com de l’entorn que l’envolta. Aquests factors, la fan un lloc idoni perquè aculli esdeveniments culturals com ara concerts musicals o exposicions. De fet, no seria la primera vegada que la parròquia acull aquesta mena d’actes, ja que l’any passat va ser escenari d’un dels concerts del festival de l’AIMS (Acadèmia Internacional de Música de Solsona).
Anys enrere, abans que s'iniciés el procés de reconstrucció del castell de Lladurs, l'església de Santa Maria era un dels espais més visibles del complex i també un dels que atreia més turistes. Tot i presentar signes de degradació especialment a la coberta, era una de les construccions que es trobava en millor estat de conservació, de manera que els visitants se solien sentir atrets per ella i no dubtaven a aproximar-s'hi per contemplar-la. «Realment, era un dels principals atractius pels turistes», com detalla Rovira.
