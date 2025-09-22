Guixers converteix la seva tupinada del 1846 en una festa plena de disbauxa
Unes 250 persones van participar en la primera edició del concurs d'habilitats amb proves com la giratòria boja (donar voltes impulsats per una grua) o l'escalabirres
Un frau electoral durant les eleccions de diputats a les Corts dins el districte de la Seu: la mesa es va constituir en una taverna, l'urna era un tupí i hi van aparèixer sobres de 13 persones que asseguraven que no havien votat
A mitjan segle XIX el municipi de Guixers, situat al nord del Solsonès, va ser escenari d'un fet històric que quasi 180 anys després ha convertit en una festa plena de disbauxa: la Tupinada del 1846. Prenent el frau que va fer un lloc a la localitat rural de menys de 200 habitants i sense nucli urbà dins la història electoral del país, aquest dissabte va estrenar la jornada festiva amb una gimcana d'allò més estimulant i un concert que li va posar el punt final. Havent-hi participat unes 250 persones, l'organització no dubta de la gran tirada que pot tenir la festa al llarg dels pròxims anys.
«Fa anys que crèiem que feia falta una activitat lúdica i divertida a Guixers, però en tractar-se d'un municipi petit no trobàvem l'encaix», explica l'alcalde, Jordi Selga. Fins que van reparar en la tupinada que s'hi va viure quasi dos segles enrere. Agafant com a pretext aquest succés, l'Ajuntament va optar per organitzar una gimcana amb diferents proves d'habilitat «amb la finalitat de recordar-lo i donar-li relleu, alhora que joves i adults gaudeixen de la jornada», com detalla el batlle.
La primera edició del concurs d'habilitats va omplir de gaudi el nucli de Valls de Guixers, per on es van muntar fins a sis espais on posar a prova la destresa i la valentia dels participants. Les sis activitats que van haver de fer els inscrits anaven de la giratòria boja (donar voltes impulsats per una grua), ascendir un pal lliscant, passar per un forat ple de fang, caminar a sobre de llistons de fusta en equip, pass the water (passar-se aigua d'una gallera a una altra sense poder mirar) i fins a l'«escalabirres» (aixecar una torre de caixes de cervesa mentre el participant és a dalt). Per als guanyadors es van repartir tres premis: una estada en una casa rural, una sortida en kayak i un salt al buit amb elàstic (Bungee jumping).
A l'activitat hi van participar quatre grups d'adults i tres de joves (de 14 a 17 anys) i, en total, hi van prendre part unes 250 persones. Selga ha valorat les xifres molt positivament. «En tractar-se d'un esdeveniment nou mai se sap la resposta que tindrà, però la resposta dels participants ha estat molt bona. Tenim previsions de repetir-lo els anys vinents, ja que, fins i tot, algunes persones ens ho van demanar», comparteix l'alcalde. Malgrat això, de cara a les pròximes edicions, no descarten ampliar les activitats i incloure noves proves.
Un cop acabada la gimcana, els participants van gaudir d'un concert del grup solsoní de La Quinta i d'una sessió de DJ al local de Valls.
La tupinada de Guixers l'any 1846
La tupinada va tenir lloc el desembre de 1846, coincidint amb les eleccions de diputats a les Corts dins el districte de la Seu, on es van constituir dues seccions: una a Solsona i l'altra, sorprenentment, a Guixers. Aquesta última, abastava una població d'unes 3.500 persones comptant els residents del municipi i els de Sant Llorenç de Morunys, Sisquer, Montcalp, la Corriu, Ancies, la Coma i la Pedra, Castellfraumir, Josa, Cornellana, Fórnols, Tuixent, Odèn i Gósol. Malgrat això, només hi podien votar 46 persones per una legislació que només atorgava aquest dret a aquells que pagaven entre 200 i 400 rals de contribució.
La mesa electoral es va constituir en una taverna de Guixers, a la Casa del Jardí, que també solia acollir reunions comunals. El fet curiós va ser que davant la manca d'una urna van posar-hi un tupí perquè els votants dipositessin els seus sobres, on era senzill que algú pogués treure o ficar vots per alterar els resultats. Els fets curiosos, però, no acaben aquí, perquè fins a 13 persones constaven com que havien exercit el seu dret de vot, però, en canvi, van declarar formalment que no ho havien fet.
Es considera que la designació de Guixers com una de les seccions del districte de la Seu responia a la voluntat de manipular els resultats de la votació, ja que Sant Llorenç de Morunys semblava la població més idònia on constituir la mesa, pel fet que tenia més habitants.
I la tupinada va donar els seus fruits. Gràcies a aquests 13 vots a favor de Joan Gayà, candidat conservador que es va presentar pel districte de la Seu, va acabar sent elegit.
La 1a Tupinada ha estat organitzada per l'Ajuntament de Guixers i ha comptat amb la participació de diverses entitats locals. En aquest sentit, l'alcalde ha aprofitat per agrair la col·laboració dels seus membres, que es van encarregar de fer els controls i d'organitzar les diferents proves.
