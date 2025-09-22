El producte local del Solsonès es donen a conèixer a la Fira de Calella i l'Alt Maresme
La comarca va donar visibilitat de cites com la Fira del Trumfo i la Tòfona o la Fira de la Mel del Miracle per guanyar visibilitat i potenciar-les
També es va difondre el nou fulletó de la campanya gastronòmica "El Solsonès, quin gust de comarca!", que es presentarà el pròxim 1 d'octubre
Redacció
El producte local i les fires del Solsonès han traspassat fronteres durant els darrers dies per guanyar visibilitat al Maresme. Des del passat divendres, 19 de setembre, i fins a aquest dimarts, dia 23, el Consell Comarcal ha participat a la 44a edició de la Fira de Calella i l'Alt Maresme, dins de la secció dedicada a fires i festes lleidatanes. L’objectiu és promoure les fires del Solsonès i donar a conèixer els recursos turístics de la comarca.
Al llarg d’aquests dies s'han fet diverses presentacions de les principals fires del Solsonès. Entre elles, hi destaquen la Fira de la Mel del Miracle, amb una xerrada de Jordi Molner, del Celler del Miracle, que ha explicat i ofert un tast dels productes del santuari (mel, formatges, vins i ratafia). També s’ha presentat la Fira del Trumfo i la Tòfona de Catalunya, a càrrec de l’investigador del CTFC, Juan Martínez de Aragón; la Fira de la Baquiol de Biosca, amb l’exposició “La guerra amb ulls de dona”, presentada per les seves organitzadores; i el Mercat del Trumfo i la Sal, on el Salí de Cambrils dona a conèixer la sal dels Pirineus des de l’estand del Solsonès.
Des d’aquest mateix espai també s’ha difós el nou fulletó de la campanya gastronòmica "El Solsonès, quin gust de comarca!", que destaca la riquesa culinària i els productes locals de la zona. Aquesta campanya es presentarà l’1 d’octubre al Consell Comarcal del Solsonès i, com assegura l'organització, inclourà diverses activitats de promoció.
Amb aquesta participació, l'ens comarcal reafirma el seu compromís amb la promoció del territori i l’impuls del turisme local.
- Els Bombers evacuen a 27 persones atrapades a l'estació del funicular de Sant Joan a Montserrat
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- El temporal deixa més de 125 litres a Montserrat i causa estralls a la regió
- Detinguda a Igualada per fer compres fraudulentes amb la targeta de la dona per a qui treballava
- Dos accidents de trànsit al Berguedà en només tres hores
- Mira els nous trens que passaran per la línia de Renfe de Manresa
- «Encara que pugui sorprendre, treballar en una funerària acostuma a agradar molt»
- Desaparegut un empresari espanyol quan navegava per les Bahames: «no va caure a l’aigua; la llanxa del veler va aparèixer a la deriva»